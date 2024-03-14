Haber: Suat Ünal

Daha önce imza attığı ve seslendirdiği parçalarla, dikkatleri üzerine çekmeyi başarıp, büyük beğeni toplayan sanatçının bu kez de Tekim Ben ile aynı ilgi ve etkiyi yaratması bekleniyor.

Konservatuar Müzik eğitimi yüksek lisans mezunu Müge Ökten oyunculuk konusunda da yetenekli olmasının avantajını klipte kullandığı mimikleriyle de ortaya koydu. Ayrıcalıklı duruşu ve yorumuyla kendine bir hayran kitlesi oluşturan Müge Ökten'in “Tekim Ben Tekim" adlı singleçalışmas ı, El Roman Müzik etiketiyle, Rafet El Roman yapımcılığında sevenleri yle buluşuyor.

Söz ve bestesi Müge Ökten'e ait olan şarkının,aranjesi.Revoiden tar afından yapıldı. 'Tekim Ben'in klip yönetmenliği ise Umut Kumral Devecioğlu imzası taşıyor. Sosyal medyada kısa sürede gündeme oturan şarkı şimdiden herkesin ağzında “tekim ben tekim “ sözleri ile dolanıyor.

Tekim Ben" i siz müzikseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor ve göstereceğiniz ilgi ve destek için teşekkür ediyoruz…Bu arada Müge Ökten Ramazana özel "Yunus Emre" isimli projesini fanlarına sunacak.