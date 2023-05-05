Haber: MURAT AKOSMAN

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin kardeşi Mücahit Destici İstanbul 1.bölgede ekibi ile beraber seçim çalışmaları gerçekleştiriyor. Adapazarı ilçe başkanı Murat Akosman bu çalışmalarda kendisine destek oluyor. Karadenizli Hacıosmanoğlu sülalesinin evladı olan Murat Akosman yaptığı açıklamada: BBP oy oranının tüm Türkiye’ de olduğu gibi İstanbul 1. Bölgede de sürekli yükseldiği, bu bölgede Genel Başkanın 1. Sıra aday olması sebebiyle hedefleri olan %7 lik oy oranının çoktan aşıldığını belirtti.