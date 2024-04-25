Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesini sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez düzeyde, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürdürdüğünü belirtti.

Aktürk, bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 54, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 360'ı Irak'ın, 442'si ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 802 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kararlı operasyonlar sonucu Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha 21 Nisan'da Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu aktaran Aktürk, sınırların dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunduğunu söyledi.

48 bin 596 kişinin sınırdan yasa dışı geçmesi önlendi

Tuğamiral Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı terör örgütü mensubu 284 kişinin yakalandığını, 2 bin 291 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini bildirdi.

Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 769'a, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 48 bin 596'ya yükselmiştir." dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programına da değinen Aktürk, "Bakanımız dün ve bugün de resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Romanya'da mevkidaşıyla ikili ve askeri ilişkiler başta olmak üzere NATO ve bölgesel güvenlik konularında görüşmeler gerçekleştirecektir." ifadesini kullandı.

Bölgesel ve küresel barışa katkılar

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar çerçevesinde birçok coğrafyada başarıyla görev yaptığını, bölgesel ve küresel barış ve istikrara önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Aktürk, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen Irak ziyaretinde, 'Askeri Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırası' ve 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü' imzalanmıştır. Anlaşmaların imzalanmasıyla askeri eğitim işbirliği faaliyet alanlarının genişleyeceğini ve askeri ilişkilerimizin daha ileri seviyeye taşınacağını değerlendiriyoruz.

Ayrıca, ziyaret esnasında akdedilen 'Stratejik Çerçeve Hakkında Mutabakat Zaptı' ile ülkelerimizin, kalıcı hale gelecek işbirliği vesilesiyle terörle mücadele konusunda daha sağlam zeminde ilerlemesini amaçlıyoruz. PKK terör örgütünün Irak tarafından 'yasaklı örgüt' ilan edilmesi yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılıyor, bu yöndeki tasavvurun 'terör örgütü' ilanına doğru evrilmesini bekliyoruz."

Aktürk, diğer yandan, Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısının, 22 Nisan'da Atina'da gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Olumlu bir havada geçen toplantıda 2024 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemler ile 2025 yılı uygulama planında yer alacak faaliyetler ele alınmış, bir sonraki toplantının Türkiye’de icra edilmesi konusunda karara varılmıştır." şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar karşısında Türkiye'nin önceliğinin, saldırıların durdurulması ve bölgesel barış adına kalıcı ateşkesin bir an önce tesis edilmesi olduğuna vurgu yapan Aktürk, "Masum Filistinlilerin özellikle çocukların öldürülmesinin ve yerlerinden edilmesinin hiçbir bahanesi olamaz. Hem bölge ülkeleri hem de uluslararası toplum yaşanan bu vahşet karşısında seslerini yükseltmeli, bu haksızlık ve hukuksuzluğun tüm dünyaya da yansıyabileceğini unutmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Aktürk, 1915 olaylarına da değinerek, "Sözde Ermeni soykırımı olarak çarpıtılan olaylarda Ermeniler tarafından katledilen savunmasız ve masum Türkleri bir kez daha rahmetle anıyoruz." dedi.

Tuğamiral Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kapsamlı ve büyük adımların atıldığı yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin katkısıyla TSK'nın etkinliğinin ve caydırıcılığının her geçen gün daha da arttığına işaret etti.

Aktürk, bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda "Taşınabilir Elektronik Taarruz Sisteminin (MİLKAR)" muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını bildirdi.

Eğitim ve tatbikatlar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazırlığının en üst seviyede tutulması maksadıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam edildiğini anlatan Aktürk, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin planlı en büyük tatbikatlarından olan EFES-2024'ün, 'Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası' bugün başlamış olup 8 Mayıs'a kadar devam edecektir. Söz konusu tatbikatın 'Fiili Atışlı Safhası' ise 9-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Şu ana kadar 49 ülkeden 1567 personelin katılacağı bildirilen tatbikat son yılların en geniş katılımlı EFES tatbikatı olacaktır.

26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında NATO'nun 'Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri' kapsamında Arnavutluk'ta NEPTUNE STRIKE 24.1 faaliyeti ile 29 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında ise mayın harekatına yönelik eğitimler kapsamında İspanya'da SPANISH MINEX-2024 tatbikatları icra edilecektir. NEPTUNE STRIKE faaliyetinin 26-30 Nisan arasındaki bölümüne TCG Anadolu'nun liderliğinde Anadolu Görev Grubu ile ilk defa katılım sağlanacaktır."

Aktürk ayrıca Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü, Ertuğrul fırkateyninin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında, 20 ülke 24 liman ziyareti gerçekleştirecek TCG Kınalıada korvetinin, Cidde ve Cibuti'nin ardından 23 Nisan'da Somali'ye ulaştığını hatırlattı.

Somali'de liman ziyareti yapan TCG Kınalıada korvetinin, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından ziyaret edildiğini belirten Aktürk, "Gemimizi bizzat ziyaret ederek onurlandıran Somali Cumhurbaşkanı, konuşmasında iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik ortaklığa vurgu yapmıştır. Bu vesileyle Somali'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik eğitim, danışmanlık ve destek faaliyetlerimizin artarak devam edeceğini bir kez daha vurguluyoruz." diye konuştu.

Tuğamiral Aktürk, TCG Kınalıada korvetinin bugün bir sonraki liman olan Maldivler'e doğru seyre başlayacağını ve Japonya'ya intikaline devam edeceğini bildirdi.

"Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi'nin esaslarını belirlemeye yönelik müzakereler Irak tarafı ile sürdürülmektedir"

Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında terörle mücadeleye ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Sayın Bakanımızın da refakat ettiği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinde Türkiye-Irak ilişkileri geniş bir çerçevede ele alınmıştır. Görüşmelerde başta PKK olmak üzere FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri ile uzantılarına karşı atabileceğimiz müşterek adımlar istişare edilmiştir. Bu adımlara yönelik diğer anlaşmalarla birlikte terörle ortak mücadele ve güvenlik alanında işbirliği kapsamındaki anlaşma ve mutabakatlar aktedilmiştir. Bu kapsamda güvenlik, ortak sınır güvenliği ve terörle mücadele alanlarındaki işbirliğinin kurumsallaştırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak üzere teşkil edilecek Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi'nin esaslarını belirlemeye yönelik müzakereler Irak tarafı ile sürdürülmektedir. Irak'a sınır güvenlik sistemlerine ilişkin olarak da destek vermeye hazır olduğumuzu kendilerine ilettik. Bu kapsamda onlar da gelip bizim sınır güvenlik sistemlerimizi incelediler."

"Eurofighter konusunun iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Ankara'yı ziyaretinde Türkiye'ye yönelik savunma sanayisi ürünlerindeki kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağının konuşulup konuşulmadığına dair soruları da yanıtladı.

Kaynaklar, sorulara şu yanıtı verdi:

"Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dikkat çektikleri gibi önümüzdeki dönemin Almanya ile kısıtlamaların değil ortak çalışmaların konuşulduğu bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Bunun için de Eurofighter konusunun iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz ve Almanya tarafından olumlu bir yaklaşım bekliyoruz."

Yunanistan ile Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı

Bakanlık kaynakları, Yunanistan'da gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın detaylarına ilişkin soru üzerine, toplantının 22 Nisan'da Atina'da samimi bir ortamda icra edildiğini belirtti.

Toplantıda daha önce mutabık kalınan ve bu yıl boyunca icra edilecek karşılıklı faaliyetlerin gözden geçirildiğini belirten kaynaklar, şu ifadeleri kullandı:

"2025 Yılı Uygulama Planı ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda, 2025 yılında 9'u Yunanistan'da ve 9'u Türkiye'de olmak üzere icra edilecek taslak faaliyetler görüşülmüştür. Bir sonraki toplantının Türkiye'de icra edilmesi konusunda karara varılmıştır. Diğer taraftan daha önce mutabık kalınan 2024 yılı Uygulama Planı kapsamında, Milli Savunma Üniversitesi'nden bir heyetimiz, haziran ayında Yunan Milli Savunma Koleji'ni ziyaret edecektir."

Bakanlık kaynakları, Arnavutluk'ta icra edilecek NEPTUNE STRIKE Tatbikatı'na katılacak Anadolu Görev Grubu'na ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında Arnavutluk'ta icra edilecek NEPTUNE STRIKE Tatbikatı'nın 26-30 Nisan arasındaki bölümüne, TCG Anadolu'nun liderliğinde Anadolu Görev Grubu ile ilk defa katılım sağlanacaktır. Anadolu Görev Grubu'nda, TCG Anadolu, TCG Salihreis, TCG Büyükada, 2 AH-1W taarruz helikopteri, 2 SH-70 genel maksat helikopteri, 1 bölük çıkarma timi, 4 mekanize çıkarma aracı, 8 zırhlı amfibi hücum aracı, çeşitli zırhlı araçlardan oluşan amfibi unsurlar ve 150 personel ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 3 adet AS-532 Cougar genel maksat helikopteri yer alacak."