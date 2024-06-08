Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6-20 Haziran 2024 tarihleri arasında Baltık Denizi Bölgesinde gerçekleşmekte olan BALTOPS-2024 Tatbikatı başladı. 8 ülkenin katıldığı tatbikatta Hava Kuvvetleri Komutanlığımız da 3 adet F-16C/D uçağı ve 41 personel ile görev yapıyor." ifadeleri kullanıldı.
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Paylaşımda, personelin, tatbikat bölgesine intikal için konuşlu olduğu Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki 161'inci Filo'dan hareket görüntülerine de yer verildi.
Kaynak: AA