NEWYORK AA- Moody's'ten yapılan açıklamada, ABD federal hükümetinin, eylül sonuna kadar kamu kurumlarını finanse edecek bir tasarının onaylanmaması halinde kısmi bir kapanmaya girebileceğinin muhtemel göründüğü ifade edildi.

Olası kapanmanın, ABD ekonomisini ve ülkenin kredi profilini nasıl etkileyeceği değerlendirilen açıklamada, hangi sektörlerin kapanmadan en çok etkileneceğine de yer verildi.

Açıklamada, kapanmanın ekonomik etkisinin muhtemelen kısa ömürlü olacağı ABD ekonomisinin geneli ve gayrisafi yurt içi hasıla büyümesi üzerinde sınırlı sonuçlar doğuracağı aktarıldı.

Tüketimdeki darbenin çoğunun geçici olacağına ve hükümet yeniden açıldığında tersine döneceğine işaret edilen açıklamada, ancak kapanmanın uzun sürmesi durumunda ekonominin geneli üzerindeki etkilerin de olumsuz olacağı kaydedildi.

Açıklamada, uzun süreli bir kapanmanın muhtemelen hem ABD ekonomisi hem de finansal piyasalar için "yıkıcı" olacağı vurgulandı.

Kapanmanın, ABD için kredi açısından olumsuz bir durum oluşturacağına değinilen açıklamada, kısa süreli bir kapanmanın ekonomiyi aksatması muhtemel olmasa da bu durumun ABD'nin kurumsal ve yönetişim gücünün son yıllarda vurgulanan zayıflığının altını çizeceği belirtildi.

Açıklamada, kapanmanın muhtemelen en büyük sonuçları, gelirleri veya borç ödemeleri federal fonlara bağlı olan kuruluşlar ile Washington DC bölgesi ekonomisine yoğun şekilde maruz kalan kuruluşlar için doğuracağı bildirildi.

"Federal hükümetin kapanması" ne demek?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümünü kapsayan bütçeyi zamanında onaylayamaz ise bu gerçekleşene kadar geçen sürenin, geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bir bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte, hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

"Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.