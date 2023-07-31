Yapımcılığını Starworks Productions’un yaptığı yönetmen koltuğunda ise Bülent Terzioğlu’nun oturduğu “Money Talks” (Para Konuşur) filminin çekimleri tamamlandı. Film, 1 Eylül'de sinemaseverlerle buluşuyor.

Selçuk Kılıç ve Aslıhan Karalar’ın başrolü paylaştığı Money Talks (Para Konuşur) filmi, sinemaseverlerle buluşmaya hazır. Filmde kafes dövüşçüsüne hayat veren Selçuk Kılıç, kendisi gibi şampiyon 5 farklı sporcuyla ringe çıktı. Kickboks dünya şampiyonluğunu 2017 yılında göğüsleyen Kılıç, çekilen dövüş sahnelerinde adeta eski günlerine döndü.



Selçuk Kılıç: Money Talks (Para Konuşur) filminde kendisi gibi şampiyonlarla kamera karşısına geçen kick boks dünya şampiyonu Selçuk Kılıç, “Dünyanın en iyi 5 dövüşçüsünü filmde oynattık. Onlarla karşılıklı sahnelerimiz oldu. Çok güzel bir iş çıktı ortaya. Bu filmle hem sinema seyircisini hem de spor tutkunlarını salonlara çekmeyi amaçlıyoruz. Aksiyonu çekmek kolay bir iş değil. Yönetmenimizin çok büyük bir etkisi oldu. Bugüne kadar yapılmamış bir işi yaptık” dedi.

Money Talks (Para Konuşur) filminde yönetmen koltuğuna oturan Bülent Terzioğlu ise” Filmimize başlamadan uzun bir ön hazırlık sürecimiz oldu. Hikâyenin dokusuna uygun mekanları ancak bir platoda toplayabildik. Avrupa ve Dünya şampiyonu 5 sporcuyu çekim takvimine uygun şekilde bir araya getirebilmekte uzun ve zorlu bir süreç oldu. Yaklaşık 15 gün süren dövüş koreografisini oturtabilmekte hayli yorucu bir süreçti. Başrolümüz Selçuk Kılıç' ın hem Dünya şampiyonu olması hem de iyi bir oyuncu olması bizi oldukça şanslı kıldı” dedi.

Başrollerini Selçuk Kılıç (Pars) ve Aslıhan Karalar’ın (Asena) paylaştığı Money Talks (Para Konuşur) filminde; Kubilay Penbeklioğlu (Kafkas), Kaan Yılmaz (Patron), Cansu Fırıncı (Doktor), Hülya Diken (Sedef) Şevki Özcan (Patron), Ayhan Işık (Büyük patron) gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Filmin Konusu:

İçinde dünyanın en iyi 5 dövüşçüsünün yer aldığı büyük aksiyon filminde yaşamak için savaşmanın en ayrıntılı hali yer alıyor. Aile, Para, Aşk, Dövüş, Legal, İllegal zirvelerin olduğu hayatta kalma mücadelesi, sevdiklerini koruma ve arzu ettiğin düzeni kurmak. Akıl almaz kafes dövüşü adı altında adeta kafes savaşı veren Pars’ın ve Artemis’in mücadelesi.

Filmin künyesi

Yapım Şirketi: Starworks Productions

Yönetmen: Bülent Terzioğlu

Senarist: Atilla Barışer

Görüntü: Volkan Yılmaz

Müzik: Gökçe Kuran

Filmin Süresi: 90 dakika