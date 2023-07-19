HABER: BURHAN AKDAĞ

Henüz 23 yaşında olmasına rağmen kendi markası 'Lubi Atelier'i hayata geçiren ve tarzı ile genç kadınların odak noktası olan Yetişkin, 'Moda hiçbir dönem aynı kalmaz, durmadan değişir, her genç kuşak kendi tarzını yaratır. Genç nesiller farklı bakış açısı, farklı duygular ve farklı zevklere sahipler. Bu ruhu tasarımlarınıza yansıtabilmeniz için onlardan biri olmanız gerekiyor. Başarımın sırrı onlardan biri olmam. Moda sektörünün mutfak kısmında daha fazla genç kadın olmalı. Genç kadınların ve zamanın ruhunu yaşayan kadınların, zayıf, şişman, uzun, kısa gibi dar ve sığ kategorilere sıkıştırmayan özgün bir moda anlayışının yerleşebileceğini düşünüyorum' diyor.

Dünyada modanın en büyük tüketicisinin genç kadınlar, olduğunu belirten Yetişkin, Genç kadınların heyecanı, cesareti, tutkusu olmasa birbirinden farklı tasarımların alıcısı kim olurdu? Sokaklara baktığımızda sanki her yer podyum gibi. Moda dediğimiz şey kültürlerin, popüler olanın, hayat tarzının direkt olarak sokağa yansımasıdır' şeklinde konuşuyor.