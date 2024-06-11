Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığı, imza töreninin ise daha sonra düzenleneceği belirtildi.

Süper Lig'den küme düştükten sonra teknik direktör Emre Belözoğlu'yla yollarını ayıran başkent ekibini gelecek sezon Kemal Özdeş çalıştıracak.

Son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş, 2003 yılında MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Tevfik Lav'ın yardımcılığını üstlenmişti.

Kemal Özdeş, 21 yıl sonra başkent ekibine teknik direktör olarak döndü.