Ankara

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Eryaman Stadı'ndaki 1. ve 2. bariyer uygulamasının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından zorunlu kılındığı hatırlatıldı.

Uygulamaya 2022-2023 sezonu itibarıyla başlandığının aktarıldığı açıklamada, "Bu bariyerlerde yaya geçiş ve tahliye kapıları bulunmaktadır. Geçtiğimiz sezon taraftarımızın bu kapılarda yaşadığı sıkıntıları dikkate alarak, sezon öncesi Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve stadyumda güvenliği sağlayan özel güvenlik şirketi yetkilileri ile toplantı yapılmıştır. Kulübümüz tarafından, stadyum giriş ve çıkışlarında yaya geçiş ve tahliye kapılarının açık olması konusunda görevlilerle mutabakat sağlanmıştır." denildi.

"Taraftarlarımızı en iyi şekilde misafir etmek için ek önlemler alınacaktır"

İzdihamın kuzey kale arkası 1. bariyerinde yer alan tahliye kapısının açık olmaması nedeniyle yaşandığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fenerbahçe müsabakasının 85. dakikası itibarıyla tüm bariyer noktalarından iki geçiş noktasının da açık olduğu, stadyumdan sorumlu yetkililerimiz tarafından görevlilerden teyit edilmiştir. Müsabaka bitimi, 6 bariyer noktasına ait tüm kapıların açık olduğuna dair onay alınmasına rağmen, kuzey kale arkası 1. bariyerinde yer alan tahliye kapısının açık olmaması nedeni ile yoğunluk yaşanmıştır. Yaşanan bu izdiham sonrası taraftarlarımız arasında yaralananlar olmuştur. Bir daha aynı üzücü olayların yaşanmaması ve taraftarlarımızı en iyi şekilde misafir etmek için ek önlemler alınacaktır.

Stadyumumuzda yaşanan üzücü olaylar ve bundan sonra alınacak önlemlerle ilgili olarak Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Yönetim Kurulu üyelerimiz bugün Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i makamında ziyaret etmiştir. Stadyum çıkışında yaralanan ve zor anlar yaşayan taraftarlarımıza çok üzgün olduğumuzu belirtir, güvenlik kameraları incelenerek, önlemlere rağmen görevini suistimal eden kişi/kişiler hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağını camiamızın bilgisine sunarız."

AA