Eryaman Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek.
Başkent temsilcisi, ligin son haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'la 1-1 berabere kalırken, Gaziantep FK ise sahasında Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenildi.
Başkent ekibi, sezonun 32. haftası öncesi 7 galibiyet, 13 beraberlik sonucunda hanesine yazdırdığı 34 puanla 14'üncü sırada bulunuyor. 8 galibiyet ve 7 beraberlik alan Gaziantep FK ise 31 puanla 17. basamakta yer alıyor.
Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü, rakibini 1-0'la geçmişti.
Başkent temsilcisinde sakatlığı süren Alper Uludağ haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.