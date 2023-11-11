Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor maçında takımın başında sahaya çıkan Öngün, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça çok kötü başladıklarını vurgulayan Öngün, şunları kaydetti:

"İlk 20 dakikada istediğimiz hiçbir şey olmadı. Rakibimize kurmak istediğimiz baskıyı kuramadık. Geri dönerken de istediklerimizi yapamadık. Rakibimiz de iyi oynadı. Kötü bir akşamdı ve çıkarılacak çok ders var. Daha önce iç sahada aldığımız galibiyetler gibi toparlanarak iyi sonuçlar almalıyız. Taraftarımızın tepkilerine anlayışlıyız ama oyuncular düştüğünde onları ayağa kaldırmak bizle beraber taraftarın da görevi. İyi futbol görmedikleri için tepkileri olabilir. Biz bunu değiştireceğiz. Emre Belözoğlu kafasına koyduğu her şeyi yapabilen bir karakter. Bu geceyi unutmayacağız ve çıkaracağımız dersler olacak. Yukarıyı hedefleyen ve oyunumuzu geliştiren bir takım olacağız."