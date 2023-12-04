Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Belözoğlu, MKE Ankaragücü taraftarına teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"MKE Ankaragücü teknik direktörüyken ilk defa bu kadar kalabalık bir atmosferde sahaya çıktım. Taraftarımıza 3 puan hediye etmek en büyük arzumuzdu. Oyuncularım da çok istedi. İki puanı kaçıran takım biziz. Futbolda büyük takım refleksi vardır. Karşımızda da değerli oyunculara sahip büyük bir takım vardı. Bir puan beni hiç mutlu etmez ama kaybetmeyen takım kimliği adına yarım da olsa bir adım attığımızı düşünüyorum."

MKE Ankaragücü'nün bu karşılaşmaya kadar Beşiktaş karşısında son 10 lig maçında 3 beraberlik, 7 yenilgi aldığını hatırlatan Belözoğlu, "Bana çok iyi enerji veren bir oyuncu grubu var. Bugün de üzgünler. Galibiyeti kaçırdık. Futbolda hatalar olacak. Efkan daha doğru bir tercih yapabilirdi. Oyunda baskı yediğimiz bir dönemde, oyunu genişletmemiz lazımdı. Orada bir tercih hatası yaptı. Buna sinirlendim ama anlık bir şeydi. Yoksa Efkan'ın bugünkü performansından gayet memnunum." ifadelerini kullandı.

Oyuncusu Tolga Ciğerci'yi gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçına yetiştirmeye çalıştıklarını aktaran Belözoğlu, kaptanlık konusunda da bütün kararın kendisine ait olduğunu ve bugün Ali Sowe'a pazubendini verdiğini dile getirdi.

"Fenerbahçeli olduğumu söylememde bir sakınca yok"

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yle ilgili gelen sorulara şu cevabı verdi:

"Fenerbahçeli olduğumu söylememde bir sakınca yok. 16 yaşından beri eleştiri alıyorum, çok büyük iftiralarla da karşı karşıya kaldım. Fenerbahçeliyim ama bir gün Fenerbahçe'yle karşılaştığımda hangi takımda olursam olayım, ekmeğini yediğim, benden bir şeyler bekleyen camianın başarısı için çalışırım. MKE Ankaragücü'nün başarısı için karşıma kim çıkarsa çıksın başarılı olmaya çalışacağım. Algı yapmak isteyenlerin oyuncağı olmadım. Fenerbahçe'nin de önemli dönemlerinde oyuncusu oldum, teknik direktörü ve sportif direktörü oldum. Ancak MKE Ankaragücü'nün başındayken kazanmak için her şeyi yapmaya hazırım."

"Fenerbahçe'yi kısa süre içinde çalıştırmak ister misiniz, bu sezon olabilir mi?" sorusu karşısında Belözoğlu, "Ben buraya gelirken bu camiaya, bu taraftara dışarıdan sempatiyle bakan birisiydim. MKE Ankaragücü'ne geldikten sonra onların tutkusunu görmek, MKE Ankaragücü'nün sokaktaki baskısını hissetmek, İstanbul'da Fenerbahçe'yi çalıştıran bir teknik direktör gibi hissettirir. MKE Ankaragücü'yle 2 yıllık anlaşma yaptık. İki yıl içinde de başkana ve camiaya sözümü tutmayı Allah bana nasip etsin. MKE Ankaragücü'nün başarısı için çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.