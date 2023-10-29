9. dakikada savunmadan atılan uzun topla rakip yarı sahada buluşan Rodrigues, çalımlarla sağdan ceza sahasına girdi. Rodrigues'in şutunda top yan ağlarda kaldı.

İki takımın gol pozisyonuna girmekte zorlandığı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarı

55. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.

65. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza yayının hemen dışından çektiği sert şutta top yandan dışarı gitti.

71. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Rodrigues'in ara pasında Efkan Bekiroğlu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Okan'ı geçen Efkan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

75. dakikada Hayrullah'ın uzun pasında topu göğsüyle kontrol eden Sowe'un rakibin geçtikten sonra çektiği sert şutta kaleci Okan Kocuk, meşin yuvarlağı soluna uzanarak kontrol etti.

76. dakikada MKE Ankaragücü, ikinci golü buldu. Morutan'ın serbest vuruştan ortasında Hanousek'in kafa vuruşunda top kaleci Okan'dan döndü. Sowe kaleciden dönen topu ağlara yolladı ancak gol ofsayt gerekçesiyle verilmedi. VAR incelemesi sonrası pozisyonun ofsayt olmadığı tespit edildi ve sarı-lacivertliler farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

85. dakikada konuk takım atağında Benasser'in ceza sahasından çektiği şutta top üstten auta gitti.

MKE Ankaragücü, karşılaşmayı 2-0 kazandı.