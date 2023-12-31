Fırat, yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in 100. yılını gururla kutladıkları 2023 yılını, acı ve tatlı hatıralarıyla geride bıraktıklarını, büyük umutlar ve beklentilerle yeni yıla gireceklerini belirtti.

2023 yılının acı kayıplar verilen deprem afetiyle başladığını ve ülkede derin etkilere neden olduğunu vurgulayan Fırat, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Millet olarak zor bir süreç yaşasak da kenetlendiğimiz ve birlik beraberliğimizi gördüğümüz de bir yıl oldu. Umarım 2024 yılında tüm kötülüklerden uzak olduğumuz bir yıl geçiririz. Yeni yıl; yeni umutlar, hayaller ve dilekler demek. Şimdi önümüzde yepyeni bir yıl, ulaşılması gereken yepyeni hedefler var. Ülkemiz için birlik beraberliğin devam ettiği, kulübümüz açısından da tüm branşlarda, takımlarımızın ve sporcularımızın göğsümüzü kabartacak başarılar kazandığı bir yıl diliyorum. Bu vesileyle sporcularımızın, teknik heyetlerimizin, çalışanlarımızın ve omuz omuza her zorluğu birlikte aştığımız, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen taraftarlarımızın yeni yılını kutluyorum."