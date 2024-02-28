Aytekin, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kupada Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Rahat bir oyun ve net bir skorlar turu geçtiklerini belirten Aytekin, "Kupa bu takımın genlerinde var. Hocamız da bu kupayı çok istiyor. İlk göreve geldiği günden itibaren kupa hedefini çok net koymuştu. Kupayı çok istiyoruz. Türkiye'nin başkentinin, Ankara'nın önümüzdeki sezon Avrupa'da temsil edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aytekin, bu dakikadan itibaren lige odaklanmaları gerektiğini vurgulayarak, "Önümüzde İstanbulspor maçı var. Lig de bizim için çok önemli. Son haftalarda kaybettiğimiz puanlar oldu. Ligde de bir an önce kendimizi üst sıralara atmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun son lig maçının ardından görevi bırakma sinyali vermesiyle ilgili soruya Hüseyin Aytekin, "Hocamız takımımızın başında. Çok da iyi bir şekilde bu maça takımımızı hazırladı. Hocamız sorumluluktan kaçmayan biri. İnşallah önümüzdeki haftalarda ligde de bu oyunumuzu ortaya koyacağız ve Ankaragücü'nü hak ettiği yere getireceğiz." yanıtını verdi.