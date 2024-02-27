Eryaman Stadı’nda oynanan maçta İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa’yı 2-1 yendikleri maçın 11’inden 8 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Kasımpaşa maçında 11’de oynayan Livakovic, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Oosterwolde, Dzeko’yu yedek oturtan İsmail Kartal, Çağlar Söyüncü’yü ise kadroya dahil etmedi.

Kartal bu isimlerin yerine ilk 11’de İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Müldür, Bonucci, Osayi Samuel, Zajc, Szymanski ve Batshuayi’ye şans tanıdı.

Son maçın ilk 11’inde oynayan Tadic, Cengiz Ünder ve Krunic ise bugün de sahaya ilk 11’de çıktı.

Osayi 12 maç sonra sahada

Fenerbahçe’nin Nijeryalı oyuncusu Osayi Samuel, 12 maç sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 11 resmi maç kaçıran, geçen hafta da sakatlığı nedeniyle oynayamayan Osayi, MKE Ankaragücü maçıyla formasına kavuştu.

Nijeryalı oyuncu son olarak 24 Aralık’taki Galatasaray maçında forma giymişti.

Emre Belözoğlu’ndan 5 değişiklik

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, son lig maçına göre takımında 5 değişiklik yaptı.

Belözoğlu, sakatlığı bulunan Efkan Bekiroğlu ile Atakan Çankaya, Bahadır Han Güngördü, Pedrinho, Bassogog'un yerine Ertaç Özbir, Saponara, Ali Kaan Güneren, Kitsiou ve Morutan’a şans verdi.

Maça büyük ilgi

Eryaman Stadı’nda tribünlerin büyük bir oranı doldu.

MKE Ankaragücü taraftarı tribünlerin tamamını doldururken, Fenerbahçeliler de kendilerine ayrılan deplasman tribününde boş yer bırakmadı.