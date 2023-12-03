Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Rıza Çalımbay, hafta içi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge'e 5-0 yenildikleri maçtaki 11'inin büyük bir bölümünü değiştirdi.

Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Cenk Tosun, Chamberlain ve Rebic'in yerine Mert Günok, Necip Uysal, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes ile Muleka, ilk 11'de maça başladı.

Umut Meraş, Süper Lig'de ilk kez

Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, bu sezon Süper Lig'de ilk kez forma giydi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4 maçta forma giyen Umut, Rıza Çalımbay'dan formayı aldı ve bu sezon ilk defa ligde şans buldu.

Beşiktaş'ta 7 eksik

Beşiktaş, başkent deplasmanına 7 futbolcusundan yoksun çıktı.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Arthur Masuaku, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly ve Tayfur Bingöl, MKE Ankaragücü karşısında forma giyemedi.

MKE Ankaragücü'nde tek değişiklik

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçının 11'inde zorunlu bir değişiklik yaptı.

Sarı kart cezalısı Uros Radakovic'in yerine sarı-lacivertlilerin savunmasında Mert Çetin forma giydi.

Beşiktaş taraftarı uzun yıllar sonra MKE Ankaragücü deplasmanında

Beşiktaş taraftarı, deplasman tribünü yasağının kalkmasıyla ilk kez Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü maçı izledi.

Son olarak yıkılan 19 Mayıs Stadı'nda takımını MKE Ankaragücü deplasmanında destekleyen siyah-beyazlı taraftarlar, uzun yıllar sonra konuk takım tribünündeki yerini aldı.

Beşiktaşlı taraftarlar, stada toplu olarak otobüslerle geldi. Otobüslerin stada gelişi sırasında iki taraftar grubu arasında ufak atışmalar olsa da büyük bir olay meydana gelmedi.

Eryaman kapalı gişe

Başkent ekibinin taraftarları, Eryaman Stadı'ndaki maça büyük ilgi gösterdi.

Biletler günler öncesinden tükenirken, stadın tamamı doldu.

Filistin'e destek

MKE Ankaragücü taraftarı, karşılaşma öncesi İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek, dev bir Filistin bayrağı açtı.

Maraton Tribünü'nde dev Türk bayrağı ve Filistin bayrağı açan taraftarlar, Filistin halkına destek verdi.