7. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Maxim'in sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topu altıpastaki MKE Ankaragüçlü defans oyuncuları uzaklaştırdı. Penaltı noktası üzerinde meşin yuvarlağı önünde bulan Jevtovic'in şutunda top ağlara gitti: 0-1.

16. dakikada Morutan'ın ceza sahasına yakın bir noktadan kaleye gönderdiği sert şutta, topu kaleci Nita iki hamlede kontrol etti.

24. dakikada orta sahadan rakiplerini geçerek ceza sahası çizgisi üzerine gelen Bassogog, ceza sahasına giren Sowe pas verdi. Bu futbolcunun kaleci Nita'yı geçerek kaleye gönderdiği top filelerle buluştu. VAR'ın müdahalesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

31. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği buldu. Morutan'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

42. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Kitsiou'nun sert vuruşunda top Gaziantep FK'li defans oyuncularına çarparak havalandı. Altıpasın önünde meşin yuvarlakla buluşan Sowe'nin vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.

45+1. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Ali Kaan Güneren'in plase vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

61. dakikada Morutan'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği plase vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Nita son anda kurtardı.

65. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Kitsiou'nun sağdan ceza sahasına gönderdiği topla altıpasın önünde buluşan Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı Sowe'nin önüne yuvarladı. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

68. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Kitsiou'nun pasıyla ceza sahası çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert şutunda top filelerle buluştu: 3-1.

MKE Ankaragücü, mücadeleyi 3-1 kazandı.