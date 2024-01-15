Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütünün, Türkiye ve Irak'ın kuzeyinde güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda eylemine katıldığı belirlenen teröristlere operasyon düzenledi.

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terör örgütünün sözde sorumlularından "Peyman Bagok" kod adlı Hülya Mercen olduğu tespit edildi.

Terörist Mercen'in, 32 yıldır terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda kadınlara yönelik faaliyet yürüttüğü belirlendi.