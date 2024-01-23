Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette Irak Cumhurbaşkanı Reşid ve Irak Başbakanı Şiya es-Sudani'nin yanı sıra Şii ve Sünni gruplar ve Türkmen temsilcilerle görüştü.

Görüşmelerde terörle mücadele, terör örgütü PKK tehdidi ve PKK ile mücadelede atılabilecek ortak adımlar, güvenlik işbirliği, DEAŞ ile mücadelede işbirliğinin sürdürülmesi konuları değerlendirildi.

Ayrıca güvenlik ve ekonomik işbirliği alanı olarak Kalkınma Yolu Projesi ile Gazze savaşı, savaşın Irak ve bölge ülkelerine yansımaları da görüşmelerde ele alındı.