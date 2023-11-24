Gazze

Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafındaki kaynaklar yakıt girişinin başladığını doğrulandı.

Söz konusu yardım tırlarının akaryakıt ve mutfak tüplerinde kullanılmak üzere gaz taşıdıkları kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakıt girişini engellemesiyle birçok hastane elektriksiz kaldığı için faaliyetlerini sürdürememiş, ambulanslar hizmet dışı kalmış, doktorlar cep telefonu ışığıyla cerrahi operasyonlar gerçekleştirmişti.

Gazze’deki çatışmaların ilk haftasında, bölgedeki tek elektrik santrali yakıt yetersizliği nedeniyle elektrik üretimini durdurmuştu.

Daha sonra da hastaneler, telekomünikasyon şirketleri, sağlık merkezleri, evler ve kuyudan su çıkarımı için kullanılan jeneratörleri çalıştırmak için gerekli yakıt tükenmişti.