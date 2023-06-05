İSTANBUL- Minikler, Nina ve Nöronlar, Swashbuckle, Newton Caddesi, Yakka Dee, Yaşlı Jack’in Teknesi, Kit ve Pup gibi yapımlar ile Temmuz ayında eğlenecek.

Nina ve Nöronlar ile dünyayı keşfedin

Nina ve meraklı genç ‘Kaşifleri’ dünyayı ve güneş sistemini Nöronların yardımıyla öğrenmeye devam ediyor. Genç kaşifler Büyük Kanyon, kayan yıldızlar, volkanlar ve daha fazlasını keşfetmek üzere yola koyuluyor ve beş duyu nöronunun yardımıyla da dünyayı ve güzelliklerini keşfediyorlar. Dağların nasıl oluştuğundan astronotların neden uzayda yürüdüğüne kadar pek çok soruya cevap veren “Nina ve Nöronlar: Dünya Kaşifleri” 15 Temmuz Cumartesi günü saat 10.30’da Digiturk 161’inci kanalda miniklerle buluşuyor.

Swashbuckle maceradan maceraya koşuyor

Miniklere özel hazırlanan Swashbuckle, üç yaramaz korsanın yaşadığı Scarlet Squid isimli korsan gemisinde geçiyor. Her bölümde Kaptan Sinker ve onun iki talihsiz gemi arkadaşı çalıntı mücevherleri saklıyor ve bu mücevherleri bulmanın yolu bir dizi oyun oynamaktan geçiyor. Geminin papağanı Squawk’ın da yardımıyla ‘Swashbucklers’ bütün mücevherleri bulursa, gemi arkadaşlarından biri Gemi Karavanası adı verilen balçık havuzuna doğru yürümek zorunda kalıyor. Çeşitli oyunları ile “Swashbuckle” 3 Temmuz Pazartesi saat 10.30’da Digiturk 161’inci kanalda ekranlara geliyor.

HABER: MERVE ELÇİ