Ankara

Milli takımın kaptanı Arslan Ekşi, Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ilişkin Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesine değerlendirmelerde bulundu.

Şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını anlatan Arslan, "Hem CEV Avrupa Altın Ligi’nde hem FIVB Challenger Kupası’nda istediğimizi aldık. Takım olarak iyi durumdayız. Sezon başından beri yoğun bir tempo içerisindeyiz, ana hedefimiz olan Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkını elde ettik. Artık bundan sonra hem Avrupa şampiyonası hem olimpiyat elemesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk maçlarını 30 Ağustos Çarşamba günü Fransa ile oynayacaklarını hatırlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Fransa son olimpiyat şampiyonu ciddi bir ekip. Uzun bir turnuva olacak. Takım olarak ilk hedefimiz tarihe geçmek. Çeyrek final oynamak istiyoruz. Tarihimizde Avrupa şampiyonasında hiç çeyrek final oynamadık. Sonra sırasıyla yarı final ve finale gitmek istiyoruz. Seviyemizi ve gerçek gücümüzü göstermek istiyoruz."

AA