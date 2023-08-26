Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından başkent Tallinn'de düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde 6 sıklette müsabakalar yapıldı.

Tatamiye çıkan 6 Türk sporcudan 5'i şampiyonayı madalya ile tamamladı. Türkiye, ikinci günü 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya ile tamamladı.

Kızlar 49 kiloda Elif Sude Akgül ve 52 kiloda Rüya Diler, Avrupa şampiyonluğuna ulaşan isimler oldu. Erkekler 63 kiloda Hamza Osman Aydoğan gümüş madalyanın sahibi olurken, 55 kiloda Cüneyt Gökalp ile kızlar 55 kiloda Sıla Irmak Uzunçavdar şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

Şampiyonanın son gününde 7 sıklette müsabakalar yapılacak.

AA