Ankara

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyen Metin Şahin, 2023 yılını değerlendirdi.

Toplantıya başkan vekili Recep Temtek ile milli sporcular Merve Dinçel Kavurat, Hakan Reçber, Hatice Kübra İlgün, Mahmut Bozteke ve Meryem Betül Çavdar da katıldı.

Konuşmasına "Cumhuriyetimizin 100. yaşının kutlandığı 2023 yılında Türkiye Tekvando Federasyonu olarak tarihi başarılara imza attık." diyerek başlayan Şahin, "Takım halinde tarihimizde ilk kez dünya şampiyonu olduğumuz, dünyanın en iyi antrenörü ve en iyi kadın sporcusu ödüllerini aldığımız 2023 yılını, Paris 2024 yolunda kırdığımız katılım rekoruyla tamamlıyoruz. Olimpik ve paralimpik olmak üzere tam 13 sporcu ile Paris'te ülkemizi temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şahin, 2023 yılında öne çıkan başarılara ilişkin şunları söyledi:

"2023 yılında bir kez daha ülkemizin madalya deposu olmayı başardık. Milli sporcularımız uluslararası arenada 141'i altın, 124'ü gümüş ve 236'sı bronz olmak üzere 501 madalya kazandı. Bu yıl Azerbaycan'ın ev sahihliğinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda tarihimizin en büyük başarısını elde ettik. 3'ü altın 6 madalya ile tarihimizde ilk defa takım halinde dünya şampiyonu olduk. Aynı şampiyonada milli takımlar teknik direktörümüz Ali Şahin 'en iyi teknik direktör', sporcumuz Merve Dinçel ise 'en iyi kadın sporcu' ödülüne layık görüldü. Başarılarımız, her zaman olduğu gibi alt yaş gruplarında da devam etti. Katıldığımız tüm şampiyonalarda takım halinde kürsüde yer almayı başardık. Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde 3. olurken, Gençler ve Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonaları'nda ise takım halinde şampiyon olmayı başardık."

Para tekvandocuların da başarılı bir yıl geçirdiğini vurgulayan Şahin, "Para tekvandocularımız 2023'te de bizi gururlandırmaya devam etti. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında sporcularımız 10'u altın 24 madalya kazanırken, takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Tüm bu başarılar ve yine Paris 2024 yolunda katıldığımız grand prix ve turnuvalar, bizi nihai hedefimize ulaştırdı. Tarihimizin en fazla sporcu katılımı ile ülkemizi Paris'te temsil edeceğiz." diye konuştu.

"Paris'te tüm sporcularımız madalyaya aday"

Şahin, olimpiyat oyunları için 8 sıkletin 5'inde, paralimpik oyunları için ise 10 sıkletin 8'inde kota elde ettiklerini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Tekvandonun resmi programa alındığı Sidney 2000'den bu yana düzenlenen her olimpiyatta ülkemize madalya getirerek ulaşılması güç bir başarıya imza attık. Tokyo 2020'de paralimpik programa eklenen para tekvando ile bu başarımızı pekiştirdik. Teknik ekibimize ve tüm sporcularımıza güveniyoruz. Tüm sporcularımız bizim için Paris'te madalyanın adayıdır. Tokyo'da olimpik ve paralimpik olarak toplam 4 madalya kazanmıştık. Paris'te bu sayıyı artıracağımıza yürekten inanıyorum. Bu başarıların ülkemizin 100. yılına denk gelmesi ayrıca bizim için gurur verici. Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında bizler de Tekvando Yüzyılı'nın ateşini yaktık."

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Recep Temtek ise milli sporculara güvendiklerini belirterek, "Daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sporcuların görüşleri

2023 yılının en iyi kadın tekvandocusu seçilen dünya ve Avrupa şampiyonu Merve Dinçel Kavurat, ilk kez olimpiyatlara katılacağını dile getirerek şöyle konuştu:

"Tekvandonun diğer branşlara göre olimpiyat kota süreci biraz daha farklı. Topladığımız puanlarla olimpiyatlara katılmaya hak kazanıyoruz. Bu sene de her sene olduğu gibi ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Başta Dünya Şampiyonası olmak üzere büyük organizasyonlardan madalyalarla döndük. Paris için gerçekten çok büyük emekler verdik, çok büyük turnuvalara katıldık. Ben geçen sene katıldığım Avrupa Şampiyonası'ndan sonra sadece 80 kota puanına sahiptim. Şu anda 537 puana sahibim. Bu puan, dünya sıralamasında beni ikinci yapıyor. Bu durum katıldığım her turnuvada kürsüde kaldığımı, ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğimi gösteriyor. Hiçbir başarı tek seferde elde edilmiyor. Tek bir madalyayla, tek bir turnuvayla olimpiyatlara katılmıyoruz. İlk olimpiyat deneyimim olacağı için heyecanlıyım. Olimpiyatlara son Avrupa ve dünya şampiyonu sporcu olarak katılmak motivasyonumu artırıyor. Bu, altın madalyaya en yakın isim olduğumu gösteriyor."

Tokyo 2020'de bronz madalya alan ve olimpiyatlara ikinci kez katılacak olan Hatice Kübra İlgün ise çok çalıştıklarının altını çizerek, "Ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde yurt dışında temsil etmeye çalışıyoruz. Takım halinde geçen sene Avrupa, bu yıl da dünya şampiyonu olduk. Umarım 2024'te takım halinde şampiyon olmak tekrar nasip olur." şeklinde görüş belirtti.

Hatice Kübra gibi Tokyo'da bronz madalya elde eden Avrupa ve dünya şampiyonu Hakan Reçber, "Başarılı bir yıl geçirdik. Tüm maçlarda elimizden gelenin en iyisini yaptık ve takım halinde dünya şampiyonu olduk. Olimpiyatlara kota kazandık. Tokyo'da aldığımız madalyaların rengini Paris'te değiştirmeye çalışacağız." dedi.

Para tekvando branşında Türkiye'ye paralimpik oyunlarında ilk madalyaları kazandıran Mahmut Bozteke ve Meryem Betül Çavdar da Paris 2024'te kürsünün zirvesinde yer almayı hedeflediklerini ifade etti.