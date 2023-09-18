Milli sporcular, Karadağ'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda 18 madalya elde etti.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Budva kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.
Şampiyonada Türkiye'yi, Hatice Gökçe Emir, Defne Eylül Kılıç, Eyşan Ateş, Deniz Oskay, Ada Kaplan, Selen Camcı, Alya Arslan, Nil Deniz Tarhan, Şimal Salman ve Dilara Taşyürek temsil etti.
Genç, yıldız ve küçük kategorilerinde yarışan milli cimnastikçiler, organizasyonda 18 madalya kazandı.
Organizasyonda genç, yıldız ve küçük milli takımlar altın alırken, bireysel milli takımı da gümüş madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonada madalya elde eden sporcular ise şunlar:
Altın:
Gençler labut: Hatice Gökçe Emir
Yıldızlar genel tasnif: Ada Kaplan
Yıldızlar labut aleti: Selen Camcı
Küçükler genel tasnif: Nil Deniz Tarhan
Gümüş:
Gençler genel tasnif: Hatice Gökçe Emir
Gençler top aleti: Defne Eylül
Gençler çember: Hatice Gökçe Emir
Gençler kurdele: Hatice Gökçe Emir
Yıldızlar top aleti: Ada Kaplan
Yıldızlar çember aleti: Ada Kaplan
Küçükler top aleti: Nil Deniz Tarhan
Bronz:
Yıldızlar top aleti: Alya Arslan
Küçükler genel tasnif: Şimal Salman
Küçükler çember aleti: Nil Deniz Tarhan
AA