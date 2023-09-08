Ankara

İngiltere'de düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular 3'ü altın 7 madalya kazandı.

Sheffield kentinde yapılan organizasyonda milli sporcular mücadele etti.

Abdullah Öztürk, sınıf 4 kategorisinde Çek Filip Nachazel'i 3-0 yenerek altın madalya kazanırken, Ebru Acer ise tek kadınlar sınıf 11 finalinde Fransız Lea Ferney'i 3-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Kübra Korkut da tek kadınlar sınıf 7 kategorisinde Hollandalı Kelly Van Zon'u 3-2 geçerek altın madalya kazandı.

Abdullah Öztürk, Kübra Korkut ve Ebru Acer, 2024 Paris Paralimpik Oyunları kotası da elde etti.

Merve Cansu Demir, tek kadınlar sınıf 10 finalinde Polonyalı Natalia Partyka'ya 3-1 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Ali Öztürk, tek erkekler sınıf 5 kategorisinde bronz, İrem Oluk tek erkekler sınıf 4-5 kategorisinde bronz, Neslihan Kavas sınıf 9 kategorisinde bronz madalya aldı.

AA