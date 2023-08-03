Ankara

Bahamalar'da yer alan Mavi Çukur'da düzenlenen organizasyonun 9. ve son gününde Şahika Ercümen, 100 metreye 3 dakika 14 saniye içinde dalarak rekorun yeni sahibi oldu.

Ercümen, Türkiye serbest dalış tarihinde kadınlar ve erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu unvanını da elde etti.

Slovenyalı kadın sporcu Alenka Artnik ise 111 metreyi 3 dakika 41 saniyede dalarak dünya rekoru kırdı.

Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye rekoru kıran Şahika Ercümen'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bahamalar'da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası'nda Türkiye rekoru kıran milli sporcu Şahika Ercümen'i kutladı.



Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Bahamalar'da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası'nda 100 metreye 3 dakika 14 saniyede dalarak Türkiye rekoru kıran Şahika Ercümen'i kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 100 metre rekoru kıran Şahika Ercümen'e başarılarının devamını diliyorum. Türkiye serbest dalış tarihinde hem kadınlarda hem de erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcumuz olan Şahika Ercümen'in başarısında emeği olanlara da teşekkür ediyorum."

AA