Erzurum

Okul gezisinde izlediği gösteriden etkilenerek 6 yıl önce kick boksa başlayan Çalışır, 2 yıl sonra antrenörünün emekli olmasıyla Pasinler'deki evinin bahçesinde kendi imkanlarıyla oluşturduğu alanda araç lastikleriyle antrenmanlarına devam etti. Daha sonra kick boks antrenörü Cebrail Gençoğlu ile tanışınca Pasinler'den 55 kilometre uzaklıkta bulunan Aziziye ilçesindeki spor salonunda gerçekleştirilen antrenmanlara haftanın 6 günü katılmaya başladı.

Sanayide günlük 10 saat çalıştığı halde antrenmanlarını aksatmayan Çalışır, İstanbul'da bu yıl 18-21 Mayıs'ta düzenlenen 8. Turkish Open Wako Dünya Kupası'nda kick light kategorisinde 63 kiloda birinci, light contackta ise üçüncü oldu.

Çalışır, son olarak geçen ay Mardin'de katıldığı Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda kendi sıkletinde light contactta ikincilik ve kick light kategorisinde de üçüncülük elde etti.

Milli takıma girmeyi 2 puanla kaybetti

Milli takıma girmeyi 2 puanla kaybeden Çalışır, daha yoğun çalışıp ay-yıldızlı formayla uluslararası organizasyonlara katılma hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Emirhan Çalışır, gelecek yıl milli takıma seçilmek için yoğun çalıştığını, büyüklerde dünya ve Avrupa şampiyonu olmayı hedeflediğini söyledi.

İlçeden antrenmana gidiş dönüşün yorucu olduğunu aktaran Çalışır, "İnsan emek verince şampiyon olabiliyor. Pasinler'de zor zamanlarımız geçti. Antrenmanlara katılmak için 100 kilometre üzeri yol gidip geliyorum. Bayağı yorucu oluyor ama antrenmanlarda güzel vakit geçiriyorum. Elbette bir başarı elde edebilmeniz için öncelikle büyük emek vermek gerekiyor. Emek olunca yemek de oluyor." diye konuştu.

Çalışır, gününün büyük kısmının sanayide geçtiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sanayide kaynak işinde çalışıyorum. Akşam 5'e doğru işten çıkıp antrenmana geliyorum. Burada güzel günler geçiyor. Bu sene milli takımı 2 puanla kaçırdım. Önümüzdeki sene inşallah gideceğim. İleride büyüklerde Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarı elde edip ülkemi temsil etmeyi hedefliyorum. Zaten bunun için mücadele edip, emek veriyorum. Büyük başarılar elde etmek istiyorum. Erzurum'un adını yüceltmek ve Erzurumluları gururlandırmak istiyorum. Güzel bir başarı elde etmek için çabalıyorum."

Antrenör Gençoğlu: "Azmi, teknik ve taktikle birleşince Türkiye şampiyonluğu getirdi"

Antrenör Cebrail Gençoğlu, Emirhan'ın gayretli bir sporcu olduğunu ve bu çabalarının ona büyük başarı getireceğine inandığını anlattı.

Emirhan'ın pes etmeyen ve inatçı bir kişiliğinin olduğunu dile getiren Gençoğlu, şöyle konuştu:

"İlk geldiğinde bize, aramıza katılmadan önce köyde tek başına yaptığı antrenmanları izletirdi. Bu yaptığı bizim çok hoşumuza gitti. Ondaki inanç ve azim sayesinde biz de ona gereken destekleri vererek, Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmasını sağladık. Büyük emek veriyor. Köyde ve sanayide çalışırken, demir doğrama işiyle meşgulken aynı zamanda akşam gelip antrenmanda yüksek performans gösteren bir sporcu. Kendi azmi, teknik ve taktikle birleşince Türkiye şampiyonluğu getirdi."

Gençoğlu, 3 yıldır Emirhan ile çalıştıklarından bahsederek, "Ondan önce köyde kendi başına spordan hiç kopmamış bir çocuk. Emirhan'dan elde ettiği başarılarla ilerleyen yıllarda bayrağımızı göklere çektirerek, Avrupa ve dünyaya İstiklal Marşı'mızı dinletmesini bekliyoruz. Karakter ve sporcu olarak çok başarılı bir öğrencimiz." ifadelerini kullandı.

AA