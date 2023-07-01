Ankara

Ay yıldızlı başarılı dalış sporcusu Birgül Erken, 20-30 Temmuz tarihlerinde Bahama Adaları'nda katılacağı Vertical Blue 2023 Dünya Serbest Dalış Kupası'yla ilgili açıklamada bulundu.

Mısır'da ve Antalya Kaş'ta yoğun antrenmanlarla uzun derinliklere dalış için hazır olduğunu belirten milli sporcu, Bahama Adaları'ndaki yarışmaya katılabilmenin bile başarı olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

"Dünyanın en prestijli sporcularından sınırlı sayıda, sadece 42 sporcunun kabul edildiği bir yarışma. Türkiye'den de sadece Şahika Ercümen ve ben bu yarışmaya katılıyoruz. Bu özel bir dünya kupası, federasyonun sağladığı imkanlarla gittiğimiz bir yarışma değil. Buranın prestiji en üst düzeyde, dünyanın en iyileri burada rekorlarını geliştiriyorlar, rekorlar kırıyorlar. Dünyanın gözü üzerinde olan bir yarışma, burada sporcular dünya çapında öne çıkıyor, ülkelerinin bayrağını dalgalandırıyor. Burası hem doğal güzellik olarak muhteşem bir yer hem de organizasyon olarak çok prestijli bir organizasyon."

Bu yarışma için 2 yıl önce çok zorluklarla sponsor bularak gittiğini hatırlatan tecrübeli sporcu, "Geçen yıl sponsor bulamadığım için gidemedim. Şimdi bu fırsatı elde ettim, yine bayrağımızı dalgalandırmak adına rekorlar kırmak istiyorum. Kendi rekorlarımı geliştirmek ve yeni branşları da denemek üzere bütün sezon boyunca hazırlıklarımı yaptım Allah utandırmasın güzel başarılarla döneceğime inanıyorum." diye konuştu.

"Sponsor olmadan yapılamayacak kadar zor bir spor"

Asla vazgeçmeden çok sabırla ve disiplinle antrenmanlarını sürdürdüğünü aktaran Birgül Erken, şöyle devam etti:

"Bu branşta fiziksel güç kadar mental güç de çok önemli, zihnimi ve akciğerlerimi derinliklere hazırlamak için çok sayıda teknik çalışma yapıyorum. Bütün gerekli çalışmaları yapmama karşın son ana kadar sponsor desteği gelmemişti ancak şimdi çok şükür sponsor desteği de geldi. Bizim dünyadaki muadillerimiz, aynı sporu yapanlar, çok büyük destekler görüyorlar. Biz biraz zorlanıyoruz, bu spor az bilindiği için dolayısıyla sponsorlarım Esenyel Partners ve KJ Power Jeneratör'e, İstanbul Akvaryum'a çok teşekkür ediyorum. Onların desteğiyle daha derine gitmeyi başaracağım inşallah. Sponsor olmadan yapılamayacak kadar zor bir spor. Artık bu sporların da görünmesi gerektiğini düşünüyorum."

Milli sporcu Birgül Erken, Türkiye adına Bahamalar'da çok önemli dereceler kazandığını hatırlatarak, "Bahamalar'da 2021 yılında çift palette en derin 81 metre yapmıştım, şimdi hedefim sağlıklı bir şekilde 100 metreye ulaşmak ve bu yarışmada 100 metreye dalan ilk Türk kadını olmayı hedefliyorum." dedi.

"Bu alanda yarışan bütün sporcuların gitmek istediği rüya gibi bir yarış"

Organizasyonun yapıldığı tarihlerde bir gün dalış yapıp bir gün dinlendiklerini, ya da iki gün dalış yapıp bir gün dinlendiklerini anlatan Birgül Erken, dalış yaptıkları yeri şöyle anlattı:

"Vertical Blue bu alanda yarışan bütün sporcuların gitmek istediği rüya gibi bir yarış. Yarışma Long Island'da yer alan Dean's Blue Hole'de düzenleniyor. Orada çok derin silindir biçiminde bir çukur var. 203 metreye inen bir derinlik, çok karanlık, kafamızda bir fenerle giriyoruz çünkü önümüzdeki ipi bile görmüyoruz ve güvenlik için ipten ayrılmıyoruz. Derine indiğinizde orada yalnızsınız, sadece kamera ile takip oluyor, güvenlik dalgıçları yaptığımız derecenin yarısında bizi çıkarken karşılıyor. Terslik durumunda çok gelişmiş sistemlerle kurtarma güvenliği çok yüksek bir sistem var. O yüzden yarışmaya çok rahat giriyorsunuz. Dünyanın en iyi rekorları da burada kırılıyor."

Türkiye Sualtı Dalış Milli Takımı sporcusu Birgül Erken, 2021'de Bahama Adaları'nda 'Vartical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda bir hafta içinde 2 Türkiye rekoruna imza atmış ve ip destekli sabit ağırlık dalında milli sporcu Şahika Ercümen'e ait 77 metrelik rekoru 78 metreye çıkararak yeni Türkiye rekorunun sahibi olmuştu.

AA