HABER: BEYZA BETÜL CİHAN

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF'23'de konuştu. Konuşmasında: "Türkiye Yüzyılının başladığı Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında temel hedefimiz, ordumuzu yerli, milli ve en modern teknolojiyi haiz harp araç-gereç ve mühimmatıyla donatmak böylece günümüz ve geleceğin muharebe ortamında ordumuzun etkinliğini ve caydırıcılığını daha da artırmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katıldığı TÜYAP'taki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'23'ün alanında en büyük uluslararası fuarın bu sene on altıncısının düzenlendiğini belirtti.

“Özellikle son dönemde bölgemizde ve dünyada çok boyutlu gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği kritik bir dönemden geçilmektedir. Böylesine hassas bir ortamda ulusal güvenlik konusu ile onun ayrılmaz parçası olan yerli ve milli savunma sanayinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır” diye konuştu.

Sözlerine şu şekilde devam etti:

“Artık, insansız kara, deniz ve hava araçlarından helikopterlere, silah ve akıllı mühimmattan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harp sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemler yerli ve milli olarak tasarlanmakta, geliştirilmekte ve üretilmektedir. Bugün yurt içinde ve sınır ötesinde büyük başarı ile icra edilen harekatlarda, mavi ve gök vatanımızın hak ve menfaatlerinin kararlılıkla korunmasında, Başta dost ve kardeşlerimizin haklı davalarına verilen destek olmak üzere birçok coğrafyada Türk Silahlı Kuvvetlerinin üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayi ürünlerimizin katkısı açıkça görülmektedir. Savunma sanayinde ulaştığımız bu üstün seviye bizler için bir gurur kaynağıdır. Yerlilik ve millilik parolasıyla çıktığımız bu yolda ülkemizin milli savunma stratejilerini ve teknolojilerini geliştirmek için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılının başladığı Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında temel hedefimiz, ordumuzu yerli, milli ve en modern teknolojiyi haiz harp araç-gereç ve mühimmatıyla donatmak böylece günümüz ve geleceğin muharebe ortamında ordumuzun etkinliğini ve caydırıcılığını daha da artırmaktır.”