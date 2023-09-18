Ankara

Malezya'nın 66. Bağımsızlık Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal, yabancı misyon temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşan Güler, Malezya'nın, konumu itibarıyla Güneydoğu Asya'da stratejik önemi yüksek bir ülke olduğunu söyledi.

Malezya'nın son yıllarda her alanda gelişen ve güçlenen bir ülke haline geldiğini ifade eden Güler, "Türkiye olarak bizler de köklü tarihi ve kültürel ilişkilerimizin bulunduğu kardeş Malezya'nın bu gelişiminden büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, tarihi ve kültürel bağlara, sevgi, saygı ve işbirliği esaslarına dayanmaktadır. Bugün Malezya, Türkiye'nin Güneydoğu Asya'daki en büyük stratejik ortaklarından birisidir." dedi.

Güler, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve işbirliğinin son yıllarda hemen her alanda artan bir ivmeyle geliştiğini belirtti.

Malezya ile askeri işbirliği ve savunma sanayisi alanında ortak fayda temelinde son yıllarda ortak projelerin hayata geçirildiğini dile getiren Güler, "Ortak projeler ve savunma sanayisi firmalarımızın ülkelerimizde faaliyet göstermesi, ilişkilerimizin gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Aynı şekilde silahlı kuvvetlerimiz arasında ortak eğitim faaliyetleri, tatbikatlar ile müşterek girişimlerimiz devam etmektedir." diye konuştu.

Güler, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son yıllarda büyük artış gösterdiğini, ekonomi, bilim, teknoloji, eğitim, turizm, enerji ve gıda alanlarında da işbirliklerinin her geçen gün arttığını anlattı.

Temel hedeflerinin iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini çok daha güçlü bir seviyeye ulaştırmak olduğunu vurgulayan Güler, "Temin edeceğimiz daha güçlü işbirlikleri, dünyanın iki kritik coğrafyasında yer alan ülkelerimizin refahı ve gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

Güler, iki ülkenin uluslararası platformlarda işbirliklerini çok boyutlu sürdürdüğünü, bu ortak tutumun bölgesel ve küresel barış ile istikrara önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Türkiye ile Malezya arasındaki yakın bağın, iki ülkede meydana gelen doğal afetlerde yardımda da kendisini gösterdiğini belirten Güler, "Birbirimize olan güvenimiz ve desteğimiz bundan sonra ilişkilerimizin daha da gelişmesi noktasında bizlere ilham vermektedir. Bu anlayışla, Türkiye-Malezya dostluk ve kardeşliğinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Malezya, dünyanın en büyük 25. ticaret ülkesi oldu

Büyükelçi Sazali, bu yılki Bağımsızlık Günü kutlamasının temasının "Malaysia MADANI: Determination in Unity Fulfils Hope (Birlik İçin Duyulan Kararlılık Umut Veriyor)" olduğunu belirterek, bu temanın, iyi yönetim arayışında birlik ruhunu, sürdürülebilir kalkınmayı ve ırksal uyumu temsil ettiğini aktardı.

Sazali, temanın Malezya'nın nasıl kurulduğunu hatırlattığını vurgulayarak, "Malezya bağımsızlığını 31 Ağustos 1957'de Birleşik Krallık'tan kazandı. O gün, çeşitli etnik kökenlerden Malezyalıların kendi uluslarını oluşturmak için el ele verdiği yolculuğun başlangıcı oldu." diye konuştu.

Malezya'nın, büyüyerek dünyanın en büyük 25. ticaret ülkesi haline geldiğini kaydeden Sazali, ülkesinin küresel ekonomik baskılara rağmen direnç gösterdiğini söyledi.

Sazali, bunun yanı sıra Malezya'nın, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'ın (RCEP) bir parçası olduğunu, bu serbest ticaret anlaşması kapsamındaki 15 ülkenin dünya nüfusunun yüzde 30'unu temsil ettiğini, gayri safi yurt içi hasıla ile ölçüldüğünde küresel ekonomik faaliyetlerin yüzde 30'una katkıda bulunduğunu anlattı.

Türkiye-Malezya ilişkileri

Türkiye-Malezya ikili ilişkileri hakkında konuşan Sazali, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 1964'te kurulduğunu ve giderek güçlendiğini, 2022'de Kapsamlı Stratejik Ortaklık seviyesine çıkarıldığını dile getirdi.

Sazali, iki ülkenin liderlerinin her zaman iletişim halinde olduğunu hatırlatarak, Malezya-Türkiye ilişkilerinin sadece politika ve ekonomiyle sınırlı kalmadığını, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremde de Malezya halkının Türkiye'nin yanında olduğunu kaydetti.

Depremde enkaz altındaki insanların kurtarılması için arama kurtarma ekiplerinin gönderildiğini, 140 personelin afet bölgesinde görev aldığını ifade eden Sazali, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Malezya Askeri Sahra Hastanesi kurulduğunu ve 6 hafta boyunca Türk sağlık ekiplerine destek olunduğunu aktardı.

Sazali, bunun yanı sıra deprem bölgelerindeki yeniden inşa çalışmaları için Malezya'nın 2,38 milyon ABD doları katkı sağladığını söyledi.

Resepsiyonda, aynı zamanda Malezya Silahlı Kuvvetlerinin 90'ıncı yılının kutlandığına işaret eden Sazali, askeri erkanı kutladı.

AA