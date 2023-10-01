Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki terör saldırısını lanetleyerek, "Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar azimle ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetledi.

Bakan Güler, şunları kaydetti:

"Hafif şekilde yaralanan polislerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar azimle ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz."

AA