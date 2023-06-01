Ankara

Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 112'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Türk milletinin semalardaki gururu olan Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 112'nci yılını coşku ve heyecan içinde kutladıklarını ifade eden Akar, "Bugün Hava Kuvvetlerimiz köklü tarihinden gelen tecrübesi, yüksek eğitimli, nitelikli personeli ve sahip olduğu üstün teknolojisi ile dünyanın önde gelen hava kuvvetleri arasında yerini almıştır." değerlendirmesini yaptı.

Hava Kuvvetlerinin semaların korunmasından terörle mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesine, doğal afetlerdeki yardım ve tahliye operasyonlarından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine kadar birçok alanda üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirdiğini aktaran Akar, şöyle devam etti:

"Tüm bu başarılarda en büyük pay sahibi olan Hava Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar personeline teşekkür ediyor, üstün gayretlerinden dolayı her birini alınlarından öpüyorum. Hava Kuvvetlerimizin daha da güçlü olması için yerli ve milli savunma sanayi ürünü birçok hava platformunu envanterimize dahil ederken acil ihtiyaçlarımızın giderilmesine yönelik dost ve müttefik ülkelerle görüşmelerimizi de sürdürüyoruz.

Ancak nihai hedefimiz dünyanın ilk askeri havacılık teşkilatlarından Hava Kuvvetlerimizi özellikle kritik teknolojilerde yerli ve milli sistemlerle donatmaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek ve personelimizi en üstün, en modern teknolojilerle desteklemek için kamu, vakıf kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerle omuz omuz gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz."

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan başta olmak üzere Hava Kuvvetlerinin bugünkü seviyeye ulaşmasında büyük katkıları olan tüm muvazzaf ve emekli personeli ve onları daima destekleyen aile fertlerini kutlayan Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 112'nci yıl dönümü vesilesiyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar 1000 yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla, minnetle anıyor, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

MSB'den kuruluş yıl dönümüne özel video

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından, Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türk pilotların gökyüzünde sergiledikleri görsel şölenden kesitlerin yer aldığı bir video paylaşıldı. Paylaşımda şu mesaja yer verildi:

"Gece gündüz demeden ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan, asil milletimizin gökyüzündeki gücü olan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 112'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Hava Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar personeline hayırlı, başarılı görevler diliyoruz."

AA