ANKARA AA- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu seçimin telafisi, şakası yok. Mesele parti değil, zihniyet meselesidir. Zaman 'Bir de şunu deneyelim.' zamanı değildir. Söz konusu vatan, söz konusu bekamız." dedi.

Akar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki AK Parti mitingindeki konuşmasına, kentin tüm ilçelerine selamlarını ileterek başladı.

Kayseri'nin bugüne kadar daima yanlarında olduğunu ifade eden Akar, "Orta Anadolu'daki istikrar merkezi Kayseri'mizin bundan sonra da tercihini istikrardan yana kullanacağından ve bize desteğini sürdüreceğinden eminiz." diye konuştu.

Türkiye'nin geçmişte siyasi istikrarsızlıklardan çok çektiğine dikkati çeken Akar, "Ülkemiz, sahip olduğu potansiyeli bir türlü kullanamadı. Ancak son 20 yılda, gücünü her zaman milletinden alan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sağlanan istikrar ile her alanda büyük atılımlar gerçekleştirdi, büyük mesafeler alındı." ifadelerini kullandı.

"Artık Gabar terörle değil petrol rezervleriyle anılıyor"

Kayseri'ye son dönemde gerçekleştirilen yatırımlara vurgu yapan Akar, dünyada ve bölgede risk, tehdit ve tehlikelerin her geçen gün daha da arttığını belirtti.

"Türkiye'nin çevresi ateş çemberi" ifadesini kullanan Akar, bu ateş çemberinin ortasındaki Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası ilişkilerde özne haline geldiğini, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olduğunu, etkin ve güçlü bir ülke konumuna geldiğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin de ülkeye ve millete yönelecek her türlü tehdit karşısında artık çok daha güçlü olduğunu vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Bu kapsamda asil milletimizin bağrından çıkan ve Peygamber Ocağı olarak da bilinen şanlı ordumuz, 'Terörist neredeyse hedef orasıdır' anlayışıyla Suriye ve Irak'ın kuzeyinde icra ettiği başarılı operasyonlarla binlerce teröristi etkisiz hale getirmiş, terör koridorunu teröristlerin başlarına yıktı, teröristlerin inlerini başlarına yıkarak ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kasteden hainlere büyük darbe vurmuştur. Terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılar sayesinde vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşadığı bir Türkiye var. Artık Gabar terörle değil petrol rezervleriyle anılıyor, Şırnak doğa ve kültür turizmiyle gündemde, Hakkari'nin yaylaları, dağları teröristlerden temizlendiği için bugün turistleri ağırlayabiliyor."

"Dünya ölçeğindeki krizlerin aşılmasında Türkiye önemli rol oynadı"

Terörle mücadele operasyonlarının artan bir şiddet ve tempoda ve taarruzi bir ruhla, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini aktaran Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Asil milletimiz en güvenli, en huzurlu, en rahat dönemini yaşarken Türkiye'yi eski günlerine döndürmek isteyenlere müsaade etmedi, etmeyecek. Mehmetçik, terörle mücadelenin yanı sıra 'Hudut namustur' anlayışıyla her türlü arazi ve iklim şartlarında hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumakta, bunlara ilaveten başta KKTC, Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost, kardeş ve müttefiklerimizin haklı davasına destek olmakta aynı zamanda yedi iklim üç kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren atalarımızdan aldığı ilhamla Katar'da, Somali'de, Bosna'da, Kosova'da ve daha birçok bölgede, bölge ve dünya barışına da katkı sağlamakta. Başta Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Anlaşması olmak üzere benzeri girişimlerle dünya ölçeğindeki krizlerin aşılmasında Türkiye önemli rol oynadı."

"Hastalıklı bir anlayış"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, destek ve teşvikleriyle yerlilik ve millilik oranı yüzde 80'ler seviyesine ulaşan savunma sanayisinin, ordunun etkinliğini, caydırıcılığını ve saygınlığını daha da artırdığını ifade eden Akar, şu açıklamalarda bulundu:

"Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimiz, asil milletimizin, 85 milyonun gurur ve övünç kaynağı iken teröristlerin bu silah ve mühimmatlardan ödleri kopuyor. Efendilerinden yardım istiyorlar. Terör örgütünün parlamentodaki uzantıları da milletimizin göz bebeği yerli ve milli savunma sanayimiz karşısında çıldırmakta, adeta deliye dönmekte. Bu zihniyet tanıdık, bunlar hastalıklı bir anlayış. Söylemleri nereden baksan tutarsız, nereden baksan ahmakça. Çatlasalar da patlasalar da daha çok üretecek, asil milletimizi, sizleri daha çok gururlandıracağız."

Büyük ve güçlü bir Türkiye için çalıştıklarını, bu ilerlemeye yönelik tehdit ve engellemelerin olduğunu belirten Akar, şöyle devam etti:

"PKK/PYD/YPG, FETÖ, PKK ve DEAŞ teröründen ekonomik saldırılara, silah ambargolarından seçimi manipüle etmeye çalışan dış basın yayınlarına kadar her türlü zorluk ve türlü engellemelerle karşılaştık, karşılaşıyoruz. Bir yanda efendileri tarafından sahaya sürülen terör örgütleri. Bunlar maşa, bunlar kukla, bunlar maymun. Diğer yanda kuklalarının tükenmekte olduğunu gören ve bundan rahatsızlık duyan efendileri. İçeride ve dışarıda bazı kalemler ise çeşitli yayınlarla fitne-fesat üretme peşindeler. Bakın sözde itibarlı gazete ve dergiler bile tarafsızlık, basın ahlakı, dürüstlük ilkelerini bir tarafa bırakıp Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki Türkiye'yi durdurmak için yalan ve fitneye başvurmakta. Niye bunu yapıyorlar? Çünkü büyük ve güçlü Türkiye'yi istemiyorlar. Sözü dinlenen bir Türkiye değil, söz dinleyen bir Türkiye oluşturmak istiyorlar."

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini tarihin en kritik seçimlerinden biri olarak nitelendiren Akar, "Bu seçimin telafisi, şakası yok. Mesele parti değil, zihniyet meselesidir. Zaman 'Bir de şunu deneyelim.' zamanı değildir. Söz konusu vatan, söz konusu bekamız." dedi.

Konuşması "Hulusi Paşa'nın askerleriyiz" sloganları ile zaman zaman kesilen Akar, "Bu şehrin aslanları sizlerle gurur duyuyoruz" karşılığını verdi.