Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye'de bakir doğal yapılar ve ekosistemlerle bütünleşik halde yaşayan özgün tarihi ve kültürel dokunun bulunduğu, aynı zamanda çok çeşitli ekoturizm faaliyetlerine olanak sağlayan sahaların "milli park" ilan edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu yıl 5 alan "tabiat parkı" ilan edilerek, koruma altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, tabiatı koruma ve kullanma dengesi içinde insanların bu bölgelerle iç içe yaşamalarına imkan sağlamak amacıyla ülke genelinde 48 milli park, 266 tabiat parkı, 31 tabiat koruma alanı ve 110 tabiat anıtını koruma çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bu alanları, 2019'de 51 milyon 832 bin, 2020'de Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 ay kapalı olmasına rağmen 32 milyon 874 bin, 2021'de 51 milyon 756 bin ve geçen yıl 60 milyon 949 bin kişi ziyaret etti. Bu yılın 8 aylık döneminde ise söz konusu yerlere gidenlerin sayısı 45 milyon 815 bin 167 kişiyi buldu. Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 4 milyon 376 bin kişi arttı.

Bu yıl en çok Marmaris Milli Parkı ziyaret edildi

Yaz döneminde de sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak yeri olan milli park ve tabiat alanlarına haziranda 8 milyon 254 bin 397, temmuzda 10 milyon 62 bin 682 ve ağustosta 9 milyon 411 bin 405 kişi olmak üzere 27 milyon 728 bin 484 kişi ziyaret gerçekleştirdi.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde korunan alanlar içinde Muğla'daki Marmaris Milli Parkı, 7 milyon 475 bin 997 kişiyle en çok ziyaretçi ağırlayan yer oldu.

Antalya'daki Beydağları Sahil Milli Parkı 5 milyon 500 bin 778 ziyaretçiyle ikinci, Kocaeli'deki Ormanya Tabiat Parkı 3 milyon 516 bin 949 ile üçüncü sırada yer alırken Konya'daki Beyşehir Gölü Milli Parkı 2 milyon 235 bin 964 ve Balıkesir'deki Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 1 milyon 824 bin 260 ziyaretçiyle bu yerleri izledi.

Yaz döneminde turistlerin en çok tercih ettiği alan ise 3 milyon 757 bin 247 ile Beydağları Sahil Milli Parkı oldu. Bu parkı 3 milyon 389 bin 871 ile Marmaris Milli Parkı, 1 milyon 475 bin 400 ile Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, 1 milyon 278 bin 950 ile Beyşehir Gölü Milli Parkı ve 1 milyon 219 bin 217 ile Trabzon'daki Uzungöl Tabiat Pakı izledi.

Korunan alanları internetten keşif mümkün

Söz konusu alanları keşfetmek ve buralarla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, DKMP Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki "Ekotaban Doğa Turizmi" (ekotaban.tarimorman.gov.tr) sekmesini ziyaret edebiliyor.

Bu sekmede ülke genelindeki tüm korunan alanlar il il seçilerek görülebiliyor. İl tercihi yapıldığında söz konusu bölgedeki tabiat alanları küçük imgeler ve etiketlerle gösteriliyor. İmgelere girildiğinde ise alanın fotoğrafı, hangi aktivitelerin yapılabileceği, bölgenin nitelikleri gibi bilgilere ulaşılabiliyor.

AA