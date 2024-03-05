Para Halter Dünya Kupası'nın Dubai ayağında mücadele eden milli sporcu Besra Duman, bronz madalya aldı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki organizasyonda kadınlar 55 kiloda podyuma çıkan Besra Duman, 120 kiloluk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli takım, 29 Şubat'ta başlayan organizasyonu 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "Güzel bir yarışma oldu. Burada mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Madalya alan sporcularımızı, antrenörlerimizi ve kulüplerimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.