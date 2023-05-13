Ankara
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Jesolo kentindeki organizasyona 55 ülkeden 898 sporcu katılıyor. Turnuvanın ilk gününde 15 farklı kategoride düzenlenen yarışlarda milli sporcular, 4 altın, 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.
Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:
Altın:
- Kadınlar 100 metre: Hamide Doğangün
- Kadınlar 400 metre: Hamide Doğangün
- F34 cirit atma: Muhsin Kaedi
- F57 cirit atma: Muhammet Khalvandi
Gümüş:
Kadınlar 100 metre: Zübeyde Süpürgeci
Kadınlar 400 metre: Zübeyde Süpürgeci
AA