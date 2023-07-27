İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) şahitliğinde, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve TUSAŞ AŞ arasında Milli Muharip Uçak Geliştirme İş Birliği İmza Töreni 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'te gerçekleştirildi.

Protokol ile Türk Hava Kuvvetleri için geliştirilmekte olan 5. nesil Milli Muharip Uçak KAAN'ın geliştirme faaliyetleri de dahil olmak üzere Azerbaycan ile ortak üretim konularındaki iş birliğinin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi hedefleniyor.

Protokol aynı zamanda, KAAN Projesi kapsamında, Azerbaycan'da yerleşik kabiliyetlerin belirlenmesini, değerlendirilmesini, uygun değerlendirilen tesis ve/veya firmalarda üretim hazırlıklarının yapılmasını, üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesini ve tecrübe paylaşımlarının yapılmasını amaçlıyor.

Çalışma gruplarının karşılıklı ziyaret ve görüşmeleri sonrasında KAAN Projesi kapsamında bazı alt sistemlerin Azerbaycan'da üretilmesi planlanıyor.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün imza töreninde yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile iş birliklerinin artarak devam ettiğini belirterek iki ülkenin savunma alanında da bir çok anlaşmayı birlikte yaptığını vurguladı.

AA