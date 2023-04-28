Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı genç sporcu, Red Bull KTM Ajo takımıyla hafta sonu 4,42 kilometre uzunluğa sahip Jerez-Angel Nieto Pisti'nde boy gösterecek.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında mücadele eden milli motosikletçi, yarın sıralama turlarında piste çıkacak. Sezonun dördüncü ana yarışı ise 30 Nisan Pazar günü TSİ 13.00'te start alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Öncü, "İki denizaşırı yarıştan sonra sezona devam etmek için Avrupa'ya dönüyoruz. Geçen yıl Jerez'de podyuma çıkmaya çok yaklaşmıştım. Mart ayında bu pistte yapılan test, bize grand prix için kurulumda yardımcı olacak. Bence Jerez'de güçlü olabiliriz ve ilk antrenmandan itibaren elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Takım çok iyi çalışıyor ve güzel bir sonucu hak ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA