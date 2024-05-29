Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Deniz Öncü, 31 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Floransa kentindeki Scarperia e San Piero bölgesinde bulunan Mugello Pisti'nde düzenlenecek Dünya Moto2 Şampiyonası'nda gaza basacak.

Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımıyla 31 Mayıs Cuma günü serbest antrenmanlarda, 1 Haziran Cumartesi günü de sıralama yarışında mücadele edecek. Milli motosikletçi, 2 Haziran Pazar günü ise TSİ 13.15'te sezonun yedinci ana yarışında podyumda yer almak için damalı bayrağı ilk üçte geçmeye çalışacak.