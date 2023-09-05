Sakarya

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki 9. etabına hazırlanan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, sezonun kalan 4 yarışında podyumda yer arayacak.

MV Agusta Reparto Corse takımı pilotu Sofuoğlu, 8-10 Eylül'de Fransa'daki Magny Cours Pisti'nde düzenlenecek yarışın hazırlıklarını, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Kenan Sofuoğlu Pisti'nde sürdürüyor.

Şampiyonanın Çekya'da düzenlenen 8. ayağının iki yarışını da 3. sırada tamamlayan ve 129 puanla 5. sırada yer alan genç pilot, yoğun tempoyla çalıştığı Fransa ayağı ve kalan yarışlarda podyumda yer almayı hedefliyor.

Bahattin Sofuoğlu, sezona isteği gibi başlayamadığını, üçüncü ayağı olan Hollanda yarışlarından sonra çıkış yakaladığını söyledi.

Sezonun 4. yarışında İspanya'da ilk podyumunu elde ettiğini, bu etabın ikinci yarışında da ilk zaferine ulaştığını anlatan Sofuoğlu, daha sonraki yarışların biraz talihsiz geçtiğini dile getirdi.

Sofuoğlu, buna rağmen pes etmediğini vurgulayarak, "İtalya yarışında da elimden geleni yaptım. Orada da podyum atağı denerken yarış dışı kalmıştım. Çekya'da da ilk yarışı podyumda bitirdim. İkinci yarış ise hayatımın en sıra dışı yarışıydı. Yağmur yağdı, kurudu, tekrar yağdı. Düştüm, kalktım, devam ettim ve üçüncü bitirdim." dedi.

Yaz tatilini pistlerde ve spor salonlarında geçirdi

Bu yaz tatil yapmadan haftalarca pist ve spor salonunda yarışlara hazırlandığına değinen Sofuoğlu, hazırlandığı 9. ayak Fransa yarışının geçen seneki etabında İngiliz pilotun çarpması sonucu yarış dışı kaldığını ve sakatlık yaşadığını anımsattı.

Sofuoğlu, Magny Cours Pisti'nin sevdiği pistler arasında yer aldığını ancak henüz orada podyuma çıkamadığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene kalan 4 yarışta podyum yapmayı hedefliyorum. Şu an dünya şampiyonluğu mümkün gözükmüyor, kalan yarış sayısı ve puan farkından dolayı. Dünya üçüncülüğü zor da olsa mümkün. Şu anki hedefim dünya üçüncülüğü. Tüm yarışları podyumda bitirirsem ve üçüncü olan takım arkadaşımdan daha fazla puan alırsam öyle bir ihtimal görünüyor."

AA