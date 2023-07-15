Ankara
Bahattin Sofuoğlu, MV Agusta Reparto Corse takımıyla Imola Pisti'ndeki ilk yarışa altıncı sıradan başladı.
Büyük çekişmenin yaşandığı yarışta, ay yıldızlı motosikletçi Bahattin, damalı bayrağı dördüncü sırada geçti.
Yarışı, Yamaha pilotu Stefano Manzi birinci, MV Agusta pilotu Marcel Schroetter ikinci, Ducati pilotu Nicolo Bulega ise üçüncü sırada tamamladı.
Bu sonuçlarla genel klasmanda, Ducati pilotu Nicolo Bulega 263 puanla birinci, Yamaha pilotu Stefano Manzi 217 puanla ikinci, MV Agusta pilotu Marcel Schroetter ise 176 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Supersportta yarın TSİ 13.30'da hafta sonunun ikinci yarışı koşulacak.
AA