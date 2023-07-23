Ankara

Filibe kentindeki organizasyonda milli kürekçi Elis Özbay, hafif kilo tek çifte kategorisinde 07.36.92'lik derecesiyle dünya şampiyonluğuna ulaştı. Yarışta İtalya'dan Ilaria Corazza ikinci, Kanada'dan Karissa Riley üçüncü sırayı aldı.

Elis Özbay'ın şampiyonluğuyla Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı üçe çıktı.

Şampiyonada dün Simla Suay Alıncı ve Irmak Fertuğ ikilisinden oluşan hafif kilo iki tek ekibi gümüş, Ebru Akınal, Deniznur Serra Baykara, Nisan İpar ve Eda Erkan'ın yer aldığı hafif kilo dört çifte ekibi ise bronz madalya almıştı.

AA