Ankara

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, 20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda 11 erkek ve 13 kadın milli sporcu mücadele edecek.

Ay-yıldızlı kafile, Avrupa Judo Kupası müsabakalarına katılmak üzere bu gece kara yoluyla Bosna Hersek'e hareket edecek.

25 ülkeden 117 kadın ve 233 erkek judocunun ön kayıt yaptırdığı Avrupa Judo Kupası'nda tatamiye çıkacak milli sporcular şunlar:

Kadınlar: 48 kiloda Melisa Arslan, 52 kiloda Zeliha Cinci ve Nagihan Gül Bayraktar, 57 kiloda Eda Karademir, 63 kiloda Minel Akdeniz, Habibe Afyonlu, Ayten Mediha Yeksan ve Ezgi Karademir, 70 kiloda Kübra Konuk ve Yağmur Naz Aydın, 78 kiloda Nurcan Yılmaz, +78 kiloda Kübranur Esir ve Mine Kalender.

Erkekler: 60 kiloda Emirhan Karahan, 66 kiloda Abdülaziz Kara ve Abdullah Berkin Özcan, 73 kiloda Talha Büyükeser, 81 kiloda Halil Çimen ve Niyazi Gökçen, 90 kiloda Can Güzel ve Ahmet Burak Çuhadar, 100 kiloda Feyyaz Yazıcı, +100 kiloda İbrahim Halil Özmen ve Furkan Güner.

AA