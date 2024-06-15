Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Selanik kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde 15 yaş altında kadınlar 40 kiloda Şevval İnce, silkmede 67 kiloluk kaldırışı ve toplamda elde ettiği 115 kiloluk derecesiyle 2 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Şevval, koparmada ise 48 kiloluk derecesiyle bronz madalya elde etti.

Aynı kiloda mücadele eden Meryem Yüksel Akar ise koparmada 51 kiloluk derecesiyle altın, silkmede 63 kilo ile gümüş, toplamda da 114 kilo ile gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Milli sporculardan 15 yaş altı kadınlar 45 kiloda mücadele eden Türkan Beşikçi ise koparmada 61 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı. Türkan, silkmede ise 69 kilo ile bronz madalya, toplamda elde ettiği 130 kiloluk derecesiyle de gümüş madalya elde ederek şampiyonayı Avrupa ikincisi tamamladı.

Ay-yıldızlı haltercilerden 15 yaş altı kadınlar 49 kiloda podyuma çıkan İlayda Ertuğrul da silkmede 86 kilo ile gümüş madalya, toplamda da 151 kilo ile bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. İlayda Ertuğrul koparmada ise 65 kiloluk kaldırışıyla dördüncü sırada yer aldı.

Müsabakalar sonrasında milli sporculara madalyalarını Türkiye'nin Selanik Muavin Konsolosu Aysun Oğuzer ile Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü verdi.