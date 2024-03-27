Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paris 2024'te yer almak isteyen bütün haltercilerin katılmak zorunda olduğu organizasyon, 31 Mart-11 Nisan tarihlerinde Phuket şehrinde gerçekleştirilecek.

Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde son hazırlıklarını Olimpik Halter Milli Takımı antrenörleri Gökhan Kuşçuoğlu, Mehmet Doğan, Ferhat Coşkun ve Kenan Erdağı yönetiminde tamamlayan ay-yıldızlı sporcular, Dünya Kupası için yarın Tayland'a gidecek.

Organizasyonda Türkiye'yi, kadınlar 49 kiloda Duygu Alıcı, 81 kiloda Dilara Narin, erkeklerde ise 61 kiloda Mustafa Eliş, 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç temsil edecek.

Sporcuların bu kupada göstereceği performans, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotasını belirleyecek.