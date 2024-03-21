Macaristan'ın formda bir takım olduğunu aktaran Zeki, "Macaristan çok coşkulu ve sert oynayan bir takım, son maçlarda bunu görebiliyoruz. Kolay kolay mağlup olmuyorlar. Uzun zamandır aynı hocayla çalışıyorlar. Yarın bizim adımıza Avrupa Şampiyonası için önemli bir test olacak. Umut vaadeden bir futbol oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, "Macaristan maçını oyun stili benzeyen Çekya maçı için iyi bir prova olarak görüyor musunuz?" sorusunu, "Macaristan'ın oyun stili biraz benziyor ama her takımın kendine göre sistemi var. Yarınki maç önemli bir test olacak ama bence Avrupa Şampiyonası'ndaki Çekya maçı farklı olacak. Ortam farklı olacak." şeklinde yanıtladı.

Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak istediklerinin altını çizen Zeki, "Gruptan kesinlikle çıkmak için oynayacağız. Çünkü son iki şampiyonada olumlu sonuçlar alamadık, birinci hedefimiz gruptan çıkmak olacak." şeklinde konuştu.

Roma'da De Rossi'nin teknik direktörlüğe gelmesinin kendisi için olumlu bir gelişme olduğunu aktaran Zeki Çelik sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda daha mutluyum çünkü Roma'da daha çok oynamaya başladım. Avrupa Şampiyonası'na hazır gelmek için benim için oynamak çok önemli. Umarım kalan iki ayda olabildiğince maçlar oynamaya başlayıp milli takıma mutlu gelirim."