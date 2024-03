EURO 2024 hazırlıkları kapsamında yarın Avusturya ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekibin Macaristan kampında açıklamalarda bulunan Mert, Almanya'daki turnuvada başarılı olacaklarına inandığını belirtti.

Milli takımın son iki şampiyonada gruptan çıkamadığını hatırlatan ancak bu kez işlerin farklı olacağına inandığını söyleyen Mert, şöyle konuştu:

"Avrupa Şampiyonası’nda ilk hedefimiz kesinlikle gruptan çıkmak. Zaten hepimiz takımın gücünü, oyuncularımızın kalitesini biliyoruz. Avrupa Şampiyonası’nda istediğimiz kadar ilerlemek istiyorsak gelen her rakibi elememiz gerek. Bu İngiltere, Fransa, Portekiz veya İtalya olabilir. Gelen her rakibi eleyebilecek güçteyiz. Ana hedefimiz gruptan çıkmak ondan sonra da gelen her rakibi eleyip finale çıkmayı hepimiz istiyoruz. Bu kaliteye sahip olduğumuzu da herkes biliyor. Çok iddialı konuşmayı sevmem ama kalitemiz belli. İnşallah çok ileriye gidebileceğiz."

EURO 2024'te Türkiye'nin F Grubu'ndaki rakiplerini de değerlendiren Mert, "Diğer gruplara bakarsak iyi bir kura çektik. Bu, grubun kolay olduğu anlamına gelmiyor. Kesinlikle gruptan çıkmak istiyoruz. Portekiz’in gücü ve kalitesini konuşmaya gerek yok. Üst düzey oyunculara sahip bir ülke. Taraftar desteği açısından da bizim adımıza özel bir turnuva olacak. Neredeyse her maç evimizde oynayacağız gibi hissediyorum. Statlarda çok Türk taraftar olacak. Bu bizim için ayrı bir avantaj. Turnuvayı dört gözle bekliyoruz. Genç oyuncularımız çok evet ama tecrübeli daha önce 2-3 turnuva görmüş oyuncular da takımımızda var. Kombinasyon olarak çok iyi bir gruba sahibiz. Bunu da herkese göstereceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, Macaristan'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşma hakkında ise "Çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Skor bizden yana olmasa da hocamızın dediklerini uyguladık. Taktiksel olarak çok iyi oynadık, rakibe pozisyon vermedik, çok pozisyona girdik. Gol atabilirdik olmadı ama kesinlikle çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Maçın analizini de yaptık. Gerçekten çok iyi şeyler yapmışız. Penaltıdan bir gol yedik, onun dışında rakibe pozisyon vermedik." şeklinde konuştu.

"Bütün ailem Viyana’da yaşıyor, hepsi maça gelecek"

Avusturya doğumlu olan Mert, ay-yıldızlı ekibin yarın Avusturya ile oynayacağı karşılaşmayla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Avusturya Milli Takımı çok iyi takım. Çoğu oyuncusu Almanya’da oynuyor, birçoğunu da tanıyorum. Gerçekten çok kaliteli bir takım. Elimizden geleni yapacağız, tabii ki hedefimiz kazanmak. Avusturya karşılaşması benim için de ayrı bir maç olacak. Bütün ailem Viyana’da yaşıyor, arkadaşlarım da orada. Hepsi maça gelecek. Benim için de Avusturya maçının ayrı bir özelliği var. Kesinlikle o maçı kazanıp, bir dahaki kampa motive şekilde gelmek istiyoruz.

"Son birkaç ay içinde taktiksel olarak çok geliştik"

Mert Müldür, "Stefan Kuntz'un ardından Montella'nın gelişiyle takımda önemli bir fark olduğu görülüyor? Sana göre Montella'nın gelişiyle takımdaki en büyük fark ne oldu?" sorusunu, "Bence her iki hoca da Avrupa Şampiyonası’na katılmamıza çok büyük katkı sağladı. Kuntz hoca da çok şey kattı. Montella hoca da kısa bir süre içinde çok şey kattı. Her iki hocanın çok etkili olduğunu düşünüyorum. Benim açımdan son birkaç ay içinde taktiksel olarak çok geliştik. En büyük etkinin bu olduğunu düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

Mert, oynadığı mevkide en beğendiği oyuncuyu ise "Benim mevkiimde İngiltere’de ve İtalya’da oynayan üst düzey isimler var. Bunlardan birini seçmek gerekirse Liverpool’dan Alexander-Arnold’u çok beğeniyorum. Bunun dışında da sağ bekte çok büyük isimler var." sözleriyle açıkladı.

"Beni en çok zorlayan isimler Ronaldo ve Leao oldu"

Milli futbolcu, "Bugüne kadar karşılıklı oynadığın ve seni en çok zorlayan futbolcular kimler oldu?" sorusuna, "İtalya’da çok üst düzey futbolcularla karşı karşıya oynama şansı buldum. Aralarında çok iyi futbolcular vardı. Beni en çok zorlayan isimler Ronaldo ve Leao oldu. Perisic’i de söyleyebilirim. Bu üçüne karşı oynamak ayrı bir keyifti. Ronaldo’nun büyüklüğünü konuşmaya gerek yok. Çok büyük bir futbolcu. Ona karşı oynamak her zaman büyük bir zevk. Şimdiye kadar 6-7 maç karşı karşıya oynadık. Her turnuvada görmek istediğimiz bir isim." yanıtını verdi.

Mert Müldür, "Ronaldo ile daha önce çok kez karşılıklı oynaman turnuvada Portekiz ile oynayacağımı maçta senin için bir avantaj sağlayabilir mi?" sorusunu, "Olabilir tabii ama İtalya’da karşı karşıya oynadık. Portekiz’de oynayan Ronaldo ile İtalya’da oynayan Ronaldo arasında mevki olarak fark olabilir. Onu turnuvada göreceğiz." şeklinde yanıtladı.

"En beğendiğim stat İtalya’da açık ara San Siro’ydu." sözlerini kullanan Mert, "Atmosfer çok başarılı, stat yapısı, tarihi bir stat olması… Daha önce Şampiyonlar Ligi’ne ev sahipliği yaptı. Her açıdan muazzam bir stat." dedi.

"De Zerbi çok büyük bir hoca"

Mert Müldür, Sassuolo'da teknik direktörlüğünü yapan ve son dönemde futbol dünyasında adından söz edilen teknik adamlarda biri olan Roberto De Zerbi hakkında ise şunları söyledi:

"De Zerbi çok büyük bir hoca. Brighton’da çok iyi işler yapıyor aynı şekilde bunu Sassuolo’da da birlikte yaptık. Ligi 2-3 sene peş peşe 8. sırada bitirdik. Çok büyük bir hoca, taktiksel olarak çok iyi bir hoca. Bana da çok şey kattı. Buradan da ona tekrar teşekkür ederim. Oyuncularla ilişkisi çok iyiydi. Sahada ne kadar sert olsa da oyuncularına bazen kızsa da saha dışında çok farklı bir isim. Çok iyi ve karakterli bir hoca. Sassuolo'da çok iyi işler yaptı, her oyuncuyu geliştirdi, her oyuncuya bir şeyler kattı. Sassuolo da birlikte oynadığım her oyuncuda kısa sürede gelişim gördüm. Bu da tabi De Zerbi sayesindeydi."

Mert, Sassuolo'nun De Zerbi sonrasında yaşadığı düşüşle ilgili, "Hoca değişiminde bazen böyle şeyler olabiliyor. Bazen bir hoca gelip farklı sistem oynatır. Sassuolo'nun, De Zerbi ile oynadığı futbolla şu an oynadığı futbol arasında büyük fark var. Bunun da kesinlikle hoca etkisi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hedefler Avrupa Şampiyonası ve Fenerbahçe ile şampiyonluk

Mert, bu yılki hedefleriyle ilgili olarak, "Avrupa Şampiyonası’nda milli takımla çok büyük işler yapmak istiyorum. Onun öncesinde de Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bunlar hedeflerim." şeklinde konuştu.

Milli futbolcu, oyun tarzını beğendiği liglerin başında İtalya'nın geldiğini belirterek, "İtalya Ligi’nin taktiksel seviyesini çok beğeniyorum. Tempoya bakarsak Premier Lig çok önde. Premier Ligi izlemesini çok seviyorum, çok keyif alıyorum. Daha sonra İspanya var, İspanya’yı da çok beğeniyorum, çok sevdiğim bir lig." değerlendirmesinde bulundu.