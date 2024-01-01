Milli cimnastikçi, 2023 yılını değerlendirirken, yeni yıldaki hedeflerini de anlattı.

2023 yılına çok güzel başladıklarını, yaşadığı sakatlık nedeniyle bireysel olarak madalya kazanamasa da takım olarak Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olduklarını hatırlatan Çolak, iyileşme sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Sakatlığı nedeniyle müsabakalarda yer alamadığını ancak önümüzdeki yıl organizasyonlarda yarışacağını belirten Çolak, "İnşallah önümüzdeki yıl bomba gibi olacağım. Hedefim Paris Olimpiyatları'nda eksik madalyayı kazanmak. Bu noktada öncelikli olarak sağlığımı iyi hale getirmek istiyorum. Performansımı da en üst seviyeye getirerek madalyayı almayı çok istiyorum." açıklamasını yaptı.

"Podyumda olmayı çok özledim"

Olimpiyatlardan önce nisan ayında İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceğini dile getiren İbrahim Çolak, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya Şampiyonası'na ve Avrupa Şampiyonası'na son 2 yıldır sakatlık yaşadığım için katılamıyorum. Şanssızlık yaşadım. Bu beni çok üzüyor. Podyumda olmayı çok özledim. İnşallah 2024 yılı benim için pozitif şekilde geçer ve kendimi tekrar gösterme şansı elde edebilirim. Bu özlemi duyuyorum ve bu özlem beni daha da ileriye götürecek, buna inanıyorum."

Avrupa Şampiyonası'nın olimpiyat oyunları için de iyi bir antrenman olacağının altını çizen Çolak, şunları söyledi:

"Avrupa Şampiyonası olimpiyatlar için iyi bir antrenman olacak. Çünkü iki organizasyonun arası kısa. 2-3 aylık bir süre var. Biz normalde büyük şampiyonalardan sonra 1 hafta 10 gün gibi bir ara verip tekrar başlıyoruz. Ama bu sefer bu olmayacak. Belki 3 günlük bir ara verebiliriz. Ama bir yandan da iyi olacak. Tamamen sıfıra dönmeden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Olimpiyatlarda da Avrupa Şampiyonası'ndan daha iyi bir performans sergileme şansımız olacak. En önemlisi sağlık. Ben takım arkadaşlarıma ve kendime güveniyorum. Olimpiyatlarda Tokyo'dakinden daha fazla başarı, daha fazla madalya kazanacağız. Ferhat Arıcan'ın aldığı bronz madalyayla önümüz açıldı ve ufkumuz genişledi. Bunu hepimiz yapabiliriz. Hepimizde bu düşünce var. Hedeflerin ve hayallerin gerçeğe dönüşmesi için hiçbir engel yok. İstedikten sonra yapamayacağımız bir şey yok."

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya hedefinden bahseden Çolak, "Olimpiyatlarda altın madalya kazandığım anı hayal ediyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Kolay değil. Yüzlerce sporcu bunun için uğraşıyor. Olimpiyatlarda zaten çok başarılı sporcular kendi arasında bir daha yarışıyor. Olimpiyatlara katılmak bile çok büyük başarıyken biz orada madalya almayı hedefliyoruz. Kolay olmayacağının farkındayız ama madalya kazanma olasılığını en yükseğe çekebilmek için daha fazla çalışıp elimizden geleni yapıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.